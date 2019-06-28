Tıraş bıçağı firması Billie'den epilasyon karşıtı reklam!

'Yıllar boyu kadınlara baskı yapıldı. Yazın gelmesiyle kadınlara karbonhidrat yemelelerini bırakmalarını, mükemmel plaj giysisini elde etmek için 12 adımlı bir rutini takip etmelerini ve tüylerinden kurtulmaları söyleniyor. Neden? Bu dayatmayı erkekler için görmüyoruz. Güzellik endüstrisi kadınları hapsetmede oldukça başarılı. Epilasyon ürünleri satmamıza rağmen kadınların vücut kıllarını göstermekten çekinmemeleri için cesaretlendirmeyi amaçlıyoruz. Ve kadınların Instagram'da projectbodyhair hashtagini kullarak buna destek vermelerini istiyoruz.'

Artık birçok marka beden olumlama hareketi çerçevesinde artı boyutlu ve farklılıkları olan modellerle çalşıyor. Güzellik tanımının artık 90-60-90'dan ibaret olmadığını söyleyen bazı firmalar kimilerine göre bu doğallık kavramını abartıyor.

Gooley, ayrıca markaların tüm kadınların tüysüz bedenleri olduğunu empoze etmesinin bir nevi aşağılama olduğunu söylüyor. Eğer vücudunuzda tüy varsa bundan utanmanız gerektiği mesajının verildiğini anlatıyor.

Firmanın bu gönderisi 136.000'den fazla izleme aldı. Kullanıcılardan bazıları reklamın ironi içerdiğini söylerken bazıları, kadınlara dayatılan algının nihayet kırılgını söyledi.

Ancak firmaya gelen çoğu yorum eleştiri içeriyordu. İşte gönderinin altına gelen bazı yorumlar: 'Kadınlar için vücut kıllarını normalleştirdiğiniz için teşekkür ederiz. Dünyayı değiştiriyorsunuz!'

'Hem tıraş bıçağı satıyorsunuz hem de tıraş yapmayın diyorsunuz. Hiç inandırıcı değilsiniz!'

'Bu reklam çok itici. Bu şekilde dolaşamayız.'



