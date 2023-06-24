Titan'ı araştıracaklar! Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu ve ABD Sahil Güvenlik soruşturma başlatıldığını duyurdu

Titanik enkazını görmek için Atlantik Okyanusu’na inen Titan isimli denizaltı ana gemisi Polar Prince ile aniden iletişimini kaybederek kaybolmuştu. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söyledi. Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu ve ABD Sahil Güvenlik tarafından denizaltının patlamasına ilişkin yeni bilgilerin edinilmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı duyuldu. Soruşturmaların tek bir soruşturma mı yoksa iki ayrı eş zamanlı inceleme mi olacağı henüz belli değil.

UZAKTAN KUMANDALI ARAÇLAR KULLANILACAK

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Sahil Güvenlik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu (TSB), Kanada bandıralı Polar Prince gemisi ve özel olarak işletilen dalgıç Titan'ı içeren ölümcül olayla ilgili bir soruşturma başlatıyor.” ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik yetkilisi Tuğamiral John Mauger açıklamasında, "Enkaz, su aracının katastrofik bir şekilde patlamasıyla tutarlı. Bu yüzden çalışmaya ve aşağıdaki bölgeyi aramaya devam edeceğiz” dedi. Tuğamiral Mauger, yetkililerin kazanın zaman çizelgesini ve koşullarını belirlemek için çalıştığını söylerken Titan'ın Kuzey Atlantik Okyanusu'nun 2 milden daha derinindeki enkaz alanını haritalamak için uzaktan kumandalı araçların kullanılacağını söyledi.