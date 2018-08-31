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'Titrek Ayhan' yakalandı! Çocukları 'babanızı tanıyorum' diye tuzağa düşürüp...

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 09:21 | Son Güncelleme

Adanalı dolandırıcı 'Titrek Ayhan' çocukları "Babanızı tanıyorum" diye kandırıp bisikletlerini çalıyordu ancak son oyununda yakayı ele verdi. Dolandırıcıyı sürekli omzunu oynatması ve gözünün seğirmesi yakalattı.

Adana'da iki çocuğu "Babanızı tanıyorum" diyerek kandırıp bisikletlerini çalan 'Titrek Ayhan' lakaplı dolandırıcı, tiki sayesinde yakayı ele verdi.

İHA'nın haberine göre hırsızlık olayları, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla ve Seyhan ilçesine bağlı Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 28 Temmuz günü A.M.A.'yı (13) babası Ayhan A. ekmek almaya gönderdi. Çocuk, ekmek almak için bisikleti ile yola çıktı. Bu sırada yanına gelen bir kişi "Ben senin babanı tanıyorum. Sen kuşları çok seviyormuşsun, sana muhabbet kuşu getireceğim. Benim de senin kadar kızım var o da bisiklete binmeyi çok seviyor. Onu biraz bisiklete bindirip geri getireyim" diyerek bisikleti alıp bir daha gelmedi.

27 DEFA AYNI ŞEYİ YAPMIŞ

Bunun üzerine çocuk babasının yanına giderek olayı anlatı. Babası da hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine şikayette bulundu. Çocuk, polise verdiği bilgide zanlının 55 yaşlarında sürekli gözü seğiren ve omzu oynayan biri olduğunu söyledi. Polis bu bilgiler doğrultusunda Türkiye genelinde tiki olan dolandırıcıların fotoğrafını gösterdi. Çocuk, fotoğraflardan zanlının daha önce benzer suçlardan 27 kaydı bulunan Ayhan G. (53) olduğunu teşhis etti.

'BABANIN ARKADAŞIYIM'

Polis zanlıyı ararken bu kez Sümer mahallesinde M.B.(16) isimli bir çocuk, polise başvurarak yanına yaklaşan ve kendisine "Ben senin babanın arkadaşıyım ne kadar büyümüşsün. Bisiklet dükkanı açtım. Bir şey lazım olursa gel yanıma. Bisikletine bir bineyim güzele benziyor. Bende de aynısı var. Beğenirsem satarız arkadaşlara" diyerek bisiklete binip bir daha gelmediğini söyledi. Çocuk, şahsın gözünün seğirdiğini ve omzunu sürekli oynattığını söyledi. Polis, çocuğa Ayhan G.'nin fotoğrafını gösterdi. İkinci çocuk da bisikletini alan şahsın Ayhan G. olduğunu teşhis etti. Çalışmalarına hız veren polis, G.'nin Sakarya Mahallesi'nde olduğunu tespit ederek mahalleye yaptığı baskında zanlıyı yakaladı. Zanlı, emniyete getirilerek sorguya alınırken şahsı çocuklar canlı olarak da teşhis etti. Ancak zanlının, ilk olayı hiç kabul etmeyip ikinci olayda ise bisikleti 400 liraya satın aldığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu arada zanlının lakabının "Titrek Ayhan" olduğu, daha önce de Adana'da benzer olaylara karıştığı belirlendi.

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hırsız adana dolandırıcı titrek ayhan

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