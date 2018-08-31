'Titrek Ayhan' yakalandı! Çocukları 'babanızı tanıyorum' diye tuzağa düşürüp...

Adana'da iki çocuğu "Babanızı tanıyorum" diyerek kandırıp bisikletlerini çalan 'Titrek Ayhan' lakaplı dolandırıcı, tiki sayesinde yakayı ele verdi.

İHA'nın haberine göre hırsızlık olayları, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla ve Seyhan ilçesine bağlı Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 28 Temmuz günü A.M.A.'yı (13) babası Ayhan A. ekmek almaya gönderdi. Çocuk, ekmek almak için bisikleti ile yola çıktı. Bu sırada yanına gelen bir kişi "Ben senin babanı tanıyorum. Sen kuşları çok seviyormuşsun, sana muhabbet kuşu getireceğim. Benim de senin kadar kızım var o da bisiklete binmeyi çok seviyor. Onu biraz bisiklete bindirip geri getireyim" diyerek bisikleti alıp bir daha gelmedi.

27 DEFA AYNI ŞEYİ YAPMIŞ

Bunun üzerine çocuk babasının yanına giderek olayı anlatı. Babası da hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine şikayette bulundu. Çocuk, polise verdiği bilgide zanlının 55 yaşlarında sürekli gözü seğiren ve omzu oynayan biri olduğunu söyledi. Polis bu bilgiler doğrultusunda Türkiye genelinde tiki olan dolandırıcıların fotoğrafını gösterdi. Çocuk, fotoğraflardan zanlının daha önce benzer suçlardan 27 kaydı bulunan Ayhan G. (53) olduğunu teşhis etti.