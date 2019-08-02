TMV Moritanya okullarında ilk mezunlar buluşması

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Moritanya'nın başkenti Novakşot'taki okulunda, lise mezunları buluşmasının ilki gerçekleştirildi.

TMV Novakşot Okullarında düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Novakşot Büyükelçisi Mehmet Bilir, Moritanya'daki Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni nedeniyle başkentte bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreter Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Moritanya Özel Okullar Müdürü Sidi Amar Hweiriya katıldı.

Büyükelçi Bilir, burada yaptığı konuşmada, TMV'nin Moritanya ve dünyadaki öğrenciler için Türkiye'ye açılan bir kapı olduğunu belirterek, okulun başarısından övgüyle söz etti.

- "TMV, Moritanya'nın göz bebeği"

Moritanya Özel Okullar Müdürü Hweiriya da TMV okullarının ülkede eğitim kalitesiyle kısa sürede adından söz ettirdiğini vurguladı.

Sidi Amar Hweiriya, "TMV'nin yatırımları eğitim kalitemizi yükseltti. Ulusal sınavlarda başarı kaydeden öğrencilerin hatırı sayılır bir kısmını TMV öğrencileri oluşturmaktadır. TMV, ülkemize ve eğitime değer katarak, Moritanya'nın göz bebeği haline geldi." ifadelerini kullandı.