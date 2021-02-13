HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. TOGG hava durumunu anlık iletebilecek

TOGG hava durumunu anlık iletebilecek

13.02.2021 14:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TOGG hava durumunu anlık iletebilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TOGG arasında konuyla alakalı anlaşma yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar.

Herkesin merakla beklediği TOGG, hava durumunu anlık iletebilecek bazı sistemlere kavuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuyla alakalı bazı detaylar paylaştı. Özellikle de bu otomobil girişiminin tüm veri sistemleri ile paylaşım yapacağı ifade edildi.

Mobilite Açık Veri Seti isimli bir sistem tercih edilecek. Bu yeni sistem sayesinde Meteoroloji verileri olduğu gibi TOGG araçlarına yansıyacak. Bu sayede hava durumları anlık bir şekilde kontrol edilerek buna göre önlem alınacak.

Bakan tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin rotasını Ar-Ge ve inovasyonda tutmakta kararlıyız. Suni gündemleri asla kabul etmiyoruz. İşte TOGG gibi büyük ve vizyoner projeler ülkemizin teknoloji ekosistemini de besleyip, büyütüyor. Yazılımdan mekanik parçalara kadar, üretim sürecine dahil olacak yerli tedarikçilerle TOGG çok yakın iş birliği içinde.” ifadelerine yer verildi.

TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan anlaşma uzun bir süre devam edecek. Yüksek ihtimalle de bir daha bozulmayacak. Her ne kadar bu tür haberler olumlu karşılansa bile yine de otonom sistemler daha büyük çoşku oluşturacaktı. Konuyla alakalı sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalara bakıldığında otonom sistemlerin kurulması daha büyük bir beklenti oluşturuyor.

TOGG ile alakalı muhtemelen buna benzer başka haberler daha çıkacak. Özellikle de aracın henüz yapım aşamasında olduğunu düşününce başka anlaşmalar da ortaya çıkacak. Peki sizce TOGG hangi özellikleri almalı?

PlayStation 5 Nintendo Switch’teki sorunu tekrarlıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
Elon Musk'ı sevindirecek haber! Görüşmeler sürüyorElon Musk'ı sevindirecek haber! Görüşmeler sürüyor
Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Alina Boz üstsüz pozuyla Instagram'ı salladı!

Alina Boz üstsüz pozuyla Instagram'ı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Bitcoin madencileri işi çığırından çıkardı

Bitcoin madencileri işi çığırından çıkardı

Ekran kartları yine zamlanacak

Ekran kartları yine zamlanacak

Huawei 5G teknolojisi için bomba bir açıklama yaptı

Huawei 5G teknolojisi için bomba bir açıklama yaptı

Galaxy S21 modeli diğerlerine göre daha fazla sattı

Galaxy S21 modeli diğerlerine göre daha fazla sattı

Ukrayna uzaya uydu göndermek için SpaceX'le görüşüyor

Elon Musk'ı sevindirecek haber! Görüşmeler sürüyor

Elon Musk uçan Tesla Roadster'ı istiyor!

Elon Musk uçan Tesla Roadster'ı istiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.