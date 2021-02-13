Herkesin merakla beklediği TOGG, hava durumunu anlık iletebilecek bazı sistemlere kavuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuyla alakalı bazı detaylar paylaştı. Özellikle de bu otomobil girişiminin tüm veri sistemleri ile paylaşım yapacağı ifade edildi.

Mobilite Açık Veri Seti isimli bir sistem tercih edilecek. Bu yeni sistem sayesinde Meteoroloji verileri olduğu gibi TOGG araçlarına yansıyacak. Bu sayede hava durumları anlık bir şekilde kontrol edilerek buna göre önlem alınacak.

Bakan tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin rotasını Ar-Ge ve inovasyonda tutmakta kararlıyız. Suni gündemleri asla kabul etmiyoruz. İşte TOGG gibi büyük ve vizyoner projeler ülkemizin teknoloji ekosistemini de besleyip, büyütüyor. Yazılımdan mekanik parçalara kadar, üretim sürecine dahil olacak yerli tedarikçilerle TOGG çok yakın iş birliği içinde.” ifadelerine yer verildi.

TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan anlaşma uzun bir süre devam edecek. Yüksek ihtimalle de bir daha bozulmayacak. Her ne kadar bu tür haberler olumlu karşılansa bile yine de otonom sistemler daha büyük çoşku oluşturacaktı. Konuyla alakalı sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalara bakıldığında otonom sistemlerin kurulması daha büyük bir beklenti oluşturuyor.