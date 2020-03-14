Tokalaşan Trump ve Bolsonaro'dan 'koronavirüs' açıklaması

Geçen hafta Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve beraberinde bulunan resmi heyetle yemek yiyen ABD Başkanı Donald Trump dün basın açıklamasında sorulan soru üzerine kendisinde ve Başkan Bolsonaro’da koronavirüs olmadığını söyledi. Bahsi geçen yemek ve toplantılar sonrasında Brezilya heyetinde bulunan İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten ve Brezilyalı diplomat Nestor Forster’ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Aynı heyetle görüşme yapan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez’de de koronavirüs tespit edilmesinin ardından Brezilya basınında Devlet Başkanı Bolsanaro’nun da koronavirüs olduğuna dair haberler yapıldı. Cuma günü kişisel sosyal medya hesabından kısa açıklama yapan Başkan Bolsonaro koronavirüs olmadığını belirtti.

Dün basın açıklaması yapan ABD Başkanı Trump ise basından kendisine yöneltilen konuyla alakalı soruya kendisinde belirti olmadığını ifade etti. Başkan Trump “Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile harika bir toplantı yaptık. Harika bir adam. Brezilya için harika işler yaptı. Bildiğiniz gibi bu sabah test sonucu negatif çıktı, bir terslik olmadığı anlamına geliyor. Çünkü kendisiyle yemek yedik, uzun süre birlikte oturmuştuk” dedi.