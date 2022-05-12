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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu kimdir? Numan Hatipoğlu ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu kimdir? Numan Hatipoğlu ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu kimdir? Numan Hatipoğlu ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Tokat Valisi Numan Hatipoğlu kimdir? Numan Hatipoğlu ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

TOKAT VALİSİ NUMAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Numan Hatipoğlu, 1969 yılında Ordu'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Korgan' da tamamlamıştır. 1990-1991 öğretim yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

NUMAN HATİPOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1994 yılında Nevşehir Kaymakam Adayı olarak memuriyete başladı.

1996 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını 'Yerel Yönetim Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Türkiye'nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi' tezi ile tamamlamıştır.

Halen Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tarih Anabilim Dalında Doktora Öğrenimine tez aşamasında devam etmektedir.

Kaymakamlık Kursu sonrası sırası ile aşağıdaki yerlerde çalıştı;

1- Gaziantep Yavuzeli (1997 - 1999)

2- Diyarbakır Çüngüş (1999 - 2001)

3- Adıyaman Gölbaş (2001 - 2004)

4- Düzce Çilimli (2004 - 2005)

5- Denizli Acıpayam (2005 - 2009)

6- Kütahya Tavşanlı (2009 - 2016)

7- Trabzon Ortahisar (2016-2018)

Kırklareli Vali Yardımcılığı ve Gaziosmanpaşa Valiliği görevlerinde bulundu.

Numan Hatipoğlu, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Tokat Valisi olarak atandı

Numan Hatipoğlu, Rehber Öğretmen olan Ayfer Hatipoğlu ile evli olup, Alperen ve İdris Eren isimli iki oğlu bulunmaktadır.

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Tokat
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