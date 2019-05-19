HABER

Tokat'ta, 19 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Tokat'ta, 19 Mayıs kutlaması

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Kentteki kutlamalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra İl Müdürü Cemil Çağlar ve beraberindeki öğrenciler, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Hüseyin Akbaş Spor Salonu'na kadar yürüdü. Salondaki kutlama programına Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, il protokolü ve öğrenciler katıldı. Salondaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende, halk oyunları ekipleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kulüplerin sporcuları gösteri yaptı.

FOTOĞRAFLI

Tokat'ta, 19 Mayıs kutlamasıTokat'ta, 19 Mayıs kutlamasıTokat'ta, 19 Mayıs kutlamasıTokat'ta, 19 Mayıs kutlaması

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
19 Mayıs Bayramı Konya'da coşkuyla kutlandı19 Mayıs Bayramı Konya'da coşkuyla kutlandı
Liseli Leyla'nın tek isteği yeniden koşmakLiseli Leyla'nın tek isteği yeniden koşmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Sultangazi'de iğrenç olay! Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.