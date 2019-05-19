Tokat'ta, 19 Mayıs kutlaması

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kentteki kutlamalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra İl Müdürü Cemil Çağlar ve beraberindeki öğrenciler, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Hüseyin Akbaş Spor Salonu'na kadar yürüdü. Salondaki kutlama programına Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, il protokolü ve öğrenciler katıldı. Salondaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende, halk oyunları ekipleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kulüplerin sporcuları gösteri yaptı.

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