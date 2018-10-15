Tokat'ta emekli öğretmenin cinsel istismar davası

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında görev yaptığı sırada 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen emekli öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Tokat Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Eskişehir'de tutuklu bulunan A.A.A. mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı 9 çocuk ve öğretmenlerin ifade tutanaklarını okudu. A.A.A. tutanaklarında yer alan istismar iddialarını kabul etmeyerek, öğrencilere kendi çocukları gibi davrandığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına kar vererek, davayı çocuklar ve ailelerinin dinlenmesi için erteledi.

Duruşma öncesi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, gazetecilere açıklamada bulundu.

"Çocuklar bizim vatanımız." diyen Özkan, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar dünyaya geldikleri zaman, mutlu olmak, güzel hayatlar yaşamak, oyun oynamak için geliyorlar, gerçek sevgiyi yaşamak için geliyorlar ama istismarcılar karşılarına çıktıklarında, hayatlarını karartan bu insanlara karşı vatanda hep birlikte mücadele etmeliyiz. Çocuklar bizim vatanımız. Bizler eğer çocuklarımıza sahip çıkmazsak bu çocukların geleceği nasıl aydınlık olabilir? Nasıl sağlıklı meslek sahibi olabilirler? Bugün de burada Tokat'a geldik. Türkiye'nin her yerinde dünyanın her yerinde bu sorun var."

