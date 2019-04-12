Tokat'ta tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu ilçeye bağlı Karayaka beldesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca, 9 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler Tokat Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.

