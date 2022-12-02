TOKİ kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Kura çekimleri noter huzurunda yapılıyor ve canlı yayınlanıyor. TOKİ'ye Bartık, Zonguldak, Karabük için başvuru yapan adaylar, kura çekiminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki TOKİ Zonguldak, Bartın, Karabük kura çekimi ne zaman? TOKİ Zonguldak, Bartın, Karabük kura çekimi nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Zonguldak, Bartın, Karabük kura çekimi takvimi belli oldu. Buna göre Zonguldak kuraları 4-5 Aralık'ta çekilecek. Bartın kurası 6 Aralık, Karabük kurası ise 7 Aralık'ta çekilecek.

TOKİ ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK KURA ÇEKİMİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi ilk olarak 7 Kasım'da başladı. Sosyal medya üzerinden canlı olarak takip edilebilen kuralar ayrıca TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresinden de sorgulanabiliyor.

NOT: Bolu Kıbrısçık, Konya Tuzlukçu ile Yalıhüyük ve Karabük Ovacı ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.



