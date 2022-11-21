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Tolga Güleryüz, Özgür Karataş ve Burak Topçu'nun hayatını kaybettiği kazadan saatler önce paylaşıldı! Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin son durumları belli oldu

21.11.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Trafik kazası geçiren ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Koca, yaralıların durumunu açıkladı. Baş Belası isimli tiyatro ekibinin karıştığı kazada 'hız' detayı dikkat çekti. Hayatını kaybedenler arasında olan Tolga Güleryüz'ün yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm ile görüntülü olarak konuştuğu öğrenilirken, ekibin kazadan saatler önceki son görüntüleri de ortaya çıktı.

Son dakika: Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sanat dünyasını yasa boğacak haberler peş peşe geldi. Tiyatro ekibinin kazadan saatler önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili Amasya Valisi Mustafa Masatlı'dan açıklama geldi. Masatlı, “Yapılan ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu tespit edildi” dedi. Durumunun ağır olduğu iddia edilen Sergen Deveci'yle ilgili gelişmeler merak edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kazayla ilgili açıklama yaptı.

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Sergen Deveci

SON DAKİKA: KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Korkunç kazada ilk belirlemelere göre minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Eski eş açıklama yaptı! "Melis iyi ama Sergen'in durumu..." Eski eş açıklama yaptı! "Melis iyi ama Sergen'in durumu..."

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CEYHUN FERSOY, SERGEN DEVECİ VE MELİS İŞİTEN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

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BAKAN KOCA: 9 KİŞİ YARALANDI, 1'İ TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazada yaralananlar ve hayatını kaybedenlerle ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Amasya Merzifon’da tiyatro sanatçılarını taşıyan bir minibüsün bir TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı.

Kazada hayatını kaybeden sanatçılarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına, kendilerine geçmiş olsun diyorum."

TOLGA GÜLERYÜZ'ÜN MİNİBÜSTEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ

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Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı.

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BENZİN İSTASYONUNDA MOLA VERMİŞLER

Öte yandan kaza öncesi son görüntüler de ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Sergen Deveci'nin sosyal medyada paylaştığı video görüntüsünde tiyatro ekibinin bir benzin istasyonunda mola verdiği görülüyor. 7 günlük turnelerini tamamlayan ekibin yorgun ancak neşeli halleri dikkat çekti.

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"MİNİBÜSÜN SÜRATLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Masatlı, “Yapılan ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu tespit edildi” dedi. Ziyaret sonrası yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu:

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AMASYA VALİSİ: CEYHUN BEY İLE DE GÖRÜŞTÜM...

“Kazada maalesef 3 insanımızı kaybettik. Kaza sonucu 7 tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan 2 tanesini Samsun’a sevk ettik. 1 tanesi taburcu oldu. 4 tanesi de şu an itibarıyla Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan 1 tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz. Ceyhun Bey ile de görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum, birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR’a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var.”

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(DHA)

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trafik kazası Tiyatro Begüm Öner Ceyhun Fersoy

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