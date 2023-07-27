Tolga Karel'in eski eşi model Günay Musayeva evleniyor! Aradığı aşkı bakın kimde bulmuş

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel ile 2011- 2015 yılları arasında evli kalan ve 4 yıllık evliliğin ardından boşanan Günay Musayeva sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Eski eşi Tolga Karal hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü model; "Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafaka yatıyor mu?" şeklindeki sorusuna "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim. Çocuğunu bile aramıyor. Onun vereceği paraya da ihtiyacımız yok! Herkes kendi yolunda" cevabını vermişti.

Posta'da yer alan habere göre; Günay Musayeva, önceki akşam Cihangir sokaklarında yürürken görüntülendi. Sürekli gülümseyen mankene “Bu mutluluğu neye borçlusunuz?” diye soruldu.

'EVLENME TEKLİFİ ALDIM'

Musayeva “Yakında evleniyorum. Evlenme teklifi aldım. Mutlaka çekersiniz. İsmi David” cevabını verdi.

Biraz yürüdükten sonra dönüp “Evleniyorum” diye bağırdı.



