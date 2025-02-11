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Toplu taşımada mide bulandıran anlar! Ayakkabılarını çıkartıp keyfine baktı: Diğer yolcular yaşadığı zor anlar kamerada...

11.02.2025 12:05
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.02.2025 12:05
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Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Çinli bir tren yolcusu ayakkabılarını çıkartarak kirli ayaklarını havaya kaldırdı. Diğer yolcular adamın tren seyahatindeki yatan şeklinden ve kokudan son derece rahatsız oldu. Yolcuların burnunu tıkadığı anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de bir tren yolculuğu sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde bir adamın ayakkabılarını çıkartarak çoraplarını arkasında oturan kadına doğru uzatarak uyuduğu görüldü.

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Görüntülerde kadının tren personelinin olaya müdahale etmesini beklerken burnunu bir havluyla kapattığı görüldü. Yerel basında çıkan haberlere göre, adamın arkasındaki yolcunun koltuğunu yatırmasına izin vermemesi üzerine adamın ayakkabılarını çıkardığı belirtildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler binlerce yorum ve izlenmeye ulaştı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok saygısız, ciddi bir tavır değişikliğine ihtiyaç var" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlediğim en mide bulandırıcı şeylerden biri. O kadının yerinde olmak istemezdim" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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