Toplu taşımada mide bulandıran anlar! Ayakkabılarını çıkartıp keyfine baktı: Diğer yolcular yaşadığı zor anlar kamerada...

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de bir tren yolculuğu sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde bir adamın ayakkabılarını çıkartarak çoraplarını arkasında oturan kadına doğru uzatarak uyuduğu görüldü.

Görüntülerde kadının tren personelinin olaya müdahale etmesini beklerken burnunu bir havluyla kapattığı görüldü. Yerel basında çıkan haberlere göre, adamın arkasındaki yolcunun koltuğunu yatırmasına izin vermemesi üzerine adamın ayakkabılarını çıkardığı belirtildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler binlerce yorum ve izlenmeye ulaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok saygısız, ciddi bir tavır değişikliğine ihtiyaç var" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlediğim en mide bulandırıcı şeylerden biri. O kadının yerinde olmak istemezdim" yorumunu ekledi.