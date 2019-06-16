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"Toplumun genel kanaatini kollayarak karar vermek durumundayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "(Af konusu) Tüm talepler baş tacı ama mağdurun hakkını kollayarak, toplumun genel kanaatini kollayarak bir karar vermek durumundayız. 'Ceza İnfaz Yasası'ndaki değişiklik bu talepleri karşılayabilir mi?' diye düşünüp adım atmak için bakanlığımız, vekillerimiz çalışıyorlar. Bunu da inşallah yasalaştıracağız" - "S-400 ile ilgili karar verecek olan bu milletin kendisidir. Bizim Amerika başta olmak üzere başka ülkelerden izin alma mecburiyetimiz yok"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, af konusuna ilişkin "Tüm talepler baş tacı ama mağdurun hakkını kollayarak, toplumun genel kanaatini kollayarak bir karar vermek durumundayız. 'Ceza İnfaz Yasası'ndaki değişiklik bu talepleri karşılayabilir mi?' diye düşünüp adım atmak için bakanlığımız, vekillerimiz çalışıyorlar. Bunu da inşallah yasalaştıracağız." dedi.

İstanbul'da yaşayan Çanakkaleliler ile Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Turan, Türkiye'nin her karışının kıymetli olduğunu söyledi.

Çanakkaleli olmaktan ve bu kentin milletvekilliğini yapmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Turan, Meclis çalışmalarına da değindi.

Turan, Mecliste birçok kanunu Cumhur İttifakı olarak yoluna koyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Askerlik Yasası bunlardan bir tanesi. Geçen hafta görüşmelerine başladık. Önemli bir konu olduğu için tüm partilerle görüşelim, bakanımız brifing versin, onların tekliflerini alsın ortaya çıkan tabloyu beraber değerlendirelim istedik. Örneğin, Cumhurbaşkanımıza verilen askerlik süresi artırma, azaltma yetkisi kaldırılsın gibi teklifler var. Tamam, kaldıralım kardeşim, derdimiz üzüm yemek. Dediler ki 'Bedelli askerlikle ilgili bedeli belirleme yetkisi Cumhurbaşkanında olmasın.' Tamam, olmasın kardeşim. Ayrıca, dedik ki bakayadan ceza alan insanlar var, askere gitmişlerse bu cezaları silinsin, eyvallah. Bu ve buna benzer tüm konuları revize edip bu hafta bu teklifi yasalaştırmak istiyoruz. İnşallah salı günü başlayacağız, görüşmeye. 84 madde uyum içerisinde çok uzamadan geçer."

- Af konusu

Ardından yargı paketinin olacağını anlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok alanda af çok soruldu. Af için herkesin ortak kanaatinin oluşması gerekiyor. Başta MHP'nin talepleri var, bizim taleplerimiz var. Tüm talepler baş tacı ama mağdurun hakkını kollayarak, toplumun genel kanaatini kollayarak bir karar vermek durumundayız. 'Ceza İnfaz Yasası'ndaki değişiklik bu talepleri karşılayabilir mi?' diye düşünüp adım atmak için bakanlığımız, vekillerimiz çalışıyorlar. Bunu da inşallah yasalaştıracağız."

S-400 konusuna da değinen Turan, "S-400 ile ilgili karar verecek olan bu milletin kendisidir. Bizim Amerika başta olmak üzere başka ülkelerden izin alma mecburiyetimiz yok. Kaldı ki bu S-400'ler bir saldırı değil savunma mekanizması en gelişmiş mekanizmalar. Bizim hemen güneyimizde büyük bir savaş var. Tedbir almak zorundayız. Kıbrıs'ın etrafında tüm Avrupa devletlerinin donanması var, bir gerginlik var, tedbir almak durumundayız. Tedbir alırken de o kararı ancak Türkiye kendisi verir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale

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