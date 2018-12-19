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Toprak çöktü, 20 metrelik dev çukur oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 07:14 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de karayolu kenarında toprak çökmesi sonucu 20 metrelik çukur oluştu.

Olay, Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağdat Köprüsü mevkinde yol yapım çalışma alanındaki yolun kenarında toprak çökmesi sonucu 5 metre genişliğinde 20 metrelik çukur oluştu.

Toprak çöktü, 20 metrelik dev çukur oluştu

Olay yerinde doğal gaz firmasına bağlı ekipler gaz kaçak kontrolü yaptı.
Alınan tedbirler sonrasında Kırıkkale Belediyesine ait ekipler iş makineleri ile kanalizasyon şebeke hattının geçtiği 20 metrelik dev çukurun kapatılması için çalışma başlattı.
Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Kırıkkale-Kırşehir karayolunu trafiğe kapattı.
Trafiğin akışı polis kontrolünde Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nden sağlandı. Çalışmaların sabaha kadar süreceği öğrenildi.
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kırıkkale dev çukur toprak çökmesi

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