Topuklarınız mı çatlıyor? Merak etmeyin, en iyi tedavi yolu bu kür

Derinleşmiş topuk çatlakları bir çok kişi için rahatsızlık verici bir sorundur. Aşırı derece kuru ve çatlak topuklar, özellikle diyabet yani şeker hastalarında, fazla kilolu insanlar ile uzun zamanlarını ayakta geçirmek zorunda olan kişilerde görülen sorunlardan biridir.

Bu tip özel durumlarının dışında ise iklim koşulları, hastalık sebebiyle oluşan sağlıksız ciltler, susuz kalma, vitamin ve mineral eksiklikleri gibi birtakım durumlar ile ayakların düzenli olarak kremlenmemesi ve ayak, topuk bakımının ihmal edilmesi topuklarda çatlak oluşmasına sebep olabilir. Topuk çatlakları genellikle acısızdır, ancak derin yarıklar şeklinde görülen çatlaklar oldukça acı verir ve hatta kanamaya sebep olabilirler.

Bir cilt problemi olarak adlandırılan topuk çatlaklarını evinizde yapacağınız birkaç hareketle tedavi edebilirsiniz.

Malzemeler

1 limon, 1 / 4 su bardağı gül suyu, su ve ayak banyosu.

Limonu ortadan ikiye bölün ve çekirdeklerini temizleyin. Görünmeyen çekirdekler konusunda endişelenmeyin çünkü limon çekirdeklerinin alınmasının sebebi sadece ayak banyosu sırasında rahatsızlık vermelerini engellemektir.

Böldüğünüz limon parçalarını direkt olarak ayak banyosuna sıkın. Bunu yapmak için sıkacak kullanmanıza gerek yok, çünkü limon suyunun tamamına ihtiyacınız olmayacak. Limon suyunu sıktıktan sonra kalan limonu dilimleyin ve ayak banyosuna yerleştirin.

Gül suyunu limon dilimlerinin üzerine dökün ve bir kaşık yardımıyla limon dilimlerinin gül suyuna iyice bulanmasını sağlayın.



Ayak banyosunu ılık su ile doldurun ve bu işlemi su, topuklarınızın sonuna gelene kadar yapın. Eğer topuklarınızın yanı sıra ayaklarınızda da çatlamış, kuru ve pürüzlü bir deri varsa su doldurma işlemini ayaklarınızın tamamı suyun altında kalana kadar yapın. Böylece topuk çatlaklarınızla beraber ayaklarınızın tamamındaki çatlakları da tedavi etmiş olursunuz.

Çatlamış topuklar için ayak banyosu uygulamasını akşamları işten dönünce yapmanız ve yaptıktan sonra iyi bir ayak nemlendiricisi ile ayaklarınıza masaj yapmanız topuk çatlaklarından daha kısa sürede kurtulmanızı sağlayacaktır.

Kaba doldurduğunuz suyun çok sıcak ya da çok soğuk olmamasına dikkat edin. Topuklarınızda ya da parmaklarınızda ölü deri varsa çatlakların derinleşmesini engellemek için bu deriyi düzenli olarak almalısınız.

Topuk çatlakları için düzenli olarak bakım yapmanıza rağmen çatlaklar azalmıyorsa bir cilt doktoru ile görüşerek sizin için özel bir tedavi uygulamasını isteyebilirsiniz. Ayrıca piyasada sadece çatlamış topukların tedavisi için özel olarak üretilen kozmetik ürünleri bulmanız mümkün.

Kuru ve Çatlak Topukların Nemlendirici İle Bakımı

Tercih ettiğiniz her hangi bir nemlendirici karışımını tüm ayağınıza uygulayın. Özellikle de topuk çatlaklarınıza iyice ovarak sürün. Nemlendiriciden özellikle topuklarınıza bolca sürdükten sonra bir çift pamuklu çorap giyin. Çorap ne kadar ince olursa o kadar iyi olacaktır çünkü derinin hava almasını sağlayacaktır. Çorapları bütün gece boyunca çıkarmayın.

Bu uygulamayı istediğiniz sonuçlara ulaşana kadar tekrarlayabilirsiniz. Eğer topuklarınızda ölü deri birikmişse bunları nemlendirici tedavisine başlamadan önce temizlemeniz tedavinin daha etkili olmasını sağlayacaktır.