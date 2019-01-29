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Topuklu ayakkabı ruhsat almasına engel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de açtığı kafeye ruhsat için apartman sakinlerinin rızasını alması gereken Nihal Eren'in (45) karşısına 'topuklu ayakkabı' engeli çıktı.

Topuklu ayakkabı ruhsat almasına engel oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de açtığı kafeye ruhsat için apartman sakinlerinin rızasını alması gereken Nihal Eren'in (45) karşısına 'topuklu ayakkabı' engeli çıktı. Eren'in giydiği topuklu ayakkabıların sesinden rahatsız olan ve sık sık şikayet eden komşular, ruhsat için gerekli imzaları atmaya yanaşmadı. Ruhsat alamadığı için iş yerini boşaltmak zorunda kalan Nihal Eren, kafenin camına ayrılırken, "Bina sakinleri ve dükkan sahibi daha karakterli ve kaliteli olan bir yere taşındım" yazılı not yapıştırdı.
Denizli'de yaşayan Nihal Eren, geçen Kasım başında, Merkezefendi ilçesi Çaybaşı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın giriş katını, kafe açmak için kiraladı. Tuttuğu dükkanın içinde tadilat yaparak yaklaşık 3 bin lira masraf eden Eren, aynı ayın 18'inde henüz ruhsat almadan kafenin açılışını yaparak hizmet vermeye başladı. İddiaya göre, iş yerinin üst katındaki kiracılar Nihal Eren'in topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olup, kendisini defalarca uyardı. Ancak Eren, uyarıları dikkate almadı. Bu duruma sinirlenen apartman sakinleri, Nihal Eren'in iş yeri açma ruhsatı alması için gereken imzaları atmaya yanaşmadı. Eren, dükkan sahibinin vekili avukat tarafından kira ve depozitoyu ödemediği gerekçesiyle, geçen 3 Ocak'ta kendisine gönderilen icra davası tebligatıyla bir kez daha sarsıldı. Kira ve depozito bedelini daha önce ödediğini belirten Nihal Eren, dolandırıldığını ileri sürüp, avukat aracılığıyla karşı dava açtı. Her iki davada devam ederken, Eren, kafeyi kapatıp, başka adrese taşındı.
TEPKİSİNİ CAMA ASTIĞI NOTLA DİLE GETİRDİ
Nihal Eren, taşınmasının ardından dükkan sahibi ve apartman sakinlerine tepki göstermek amacıyla, boşalttığı kafenin camına, "Bina sakinleri ve dükkan sahibi daha karakterli ve kaliteli olan bir yere taşındım. Adres için arayınız" yazılı not yapıştırdı.
'1 AY GEÇMEDEN ŞİKAYET ETMEYE BAŞLADILAR'
İş yerini açmadan önce dükkan sahibi ve apartman sakinleriyle ruhsat alabilmek için yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Eren, "Oraya birtakım masraflar yaptım. 1 ay geçmeden üst kattakiler, 'Topuk sesleri yukarıya kadar geliyor, rahatsız oluyoruz. Uyuyamıyoruz, topuk seslerini tek tek sayıyoruz' diyerek şikayet etmeye başladı. Topuk sesi şikayetleri devam edince, 'Kocalarınızı kıskanıyorsunuz herhalde. Yaza kadar idare edin, yazın buradan çıkacağım' dedim. Bu konuda daha da dikkat edeceğimi söyledim. Topuklu ayakkabı da giymemeye başladım. Daha sonra da icra kağıdı geldi. İş yeri sahibi, depozitoyu ve kirayı aldığı halde, 'Almadım' diyerek, icra tebligatı yollamış. Daha sonra zabıta ekipleri gelmeye başladı. Ruhsatım olmadığı için de çıkmak zorunda kaldım. Boşaltmak zorunda kadığım iş yerimin camına ise öfkemi dile getirmek için bir not yapıştırdım" dedi.

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Topuklu ayakkabı ruhsat almasına engel olduTopuklu ayakkabı ruhsat almasına engel olduTopuklu ayakkabı ruhsat almasına engel olduTopuklu ayakkabı ruhsat almasına engel oldu

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