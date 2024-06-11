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Torbacılar polise yakalanmamak için şifre kullandı ama işe yaramadı: Kübra var mı?

11.06.2024 10:15
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Uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce 266 kişinin tutuklandığı olayda çete lideri de yakalandı. Torbacıların kendi aralarında şifreli konuştukları da ortaya çıktı. Polise yakalanmamak için kod oluşturan torbacıların kubar esrara 'Kübra', metamfetamine 'Ice', polise ise kendi içindeki konuşmalarda 'amca' dedikleri belirlendi.

Torbacılar polise yakalanmamak için şifre kullandı ama işe yaramadı: Kübra var mı?

Adana'da düzenlenen ‘Narkoçelik-21' operasyonunda torbacıların müşterileriyle konuşurken polise yakalanmamak için kubar esrara “Kübra var mı?, metamfetamine ise “Ice var mı?” diyerek şifreli konuştukları ortaya çıktı. Ayrıca şahısların polise de "amca" dediği öğrenildi. Operasyonda aralarında liderlerinin de bulunduğu 9 kişilik uyuşturucu şebekesi de çökertildi.

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266 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da yaptığı ‘Narkoçelik-21' operasyonunda yakaladığı 266 kişi tutuklanmıştı. Bu çerçevede bir uyuşturucu çetesinin lideri olan Nuri Can K.'nın (25) yakalama çalışmaları devam etti.

SEYİR HALİNDE YAKALANDI

Narkotik polisleri izini sürdüğü Nuri Can K.'yı trafikte otomobille seyir halindeyken takibe aldı. Narkotik polisleri Seyhan ilçesine bağlı Bakımyurdu Caddesi'nde şüphelinin kullandığı aracın önünü keserek yakaladı.

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ŞİFRE: KÜBRA

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesinde 1'i kadın 8 kişinin yer aldığı şebekede uyuşturucu satılırken şifreli konuşulduğu tespit edildi. Nuri Can K.'nın liderliğini yaptığı şebekede kubar esrar olacak kişilerin “Kübra var mı?”, metamfetamin alacak kişilerin ise ‘Ice var mı' sorularını yönelttiği öğrenildi.

POLİSE 'AMCA' DİYORLAR

Şebeke aynı zamanda telefonda görüşme yaptığı zaman teknik takibe takılmamak için kendi aralarında polis “amca” dedikleri de öğrenildi.

TUTUKLU SAYISI ARTTI

Çete üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan Pınar K., Murat O., Hüseyin D., Özgür S., Uğur Can S., Mehmet S., Kaan K. ve Umut G.'nin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Can K.'da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yapılan operasyonda tutuklu sayısı 267'ye yükseldi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu operasyon
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