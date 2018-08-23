Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti. 87 yaşında olan ünlü yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan Toron Karacaoğlu, tatiilini yaptığı Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ünlü sanatçı, özellikle Cüneyt Arkın seslendirmeleri ile tanınıyordu. Peki Toron Karacaoğlu kimdir? Sanatçının yaşamına dair notlar, başarılar, rol aldığı yapımlar ve seslendirme yaptığı filmler haberimizde.
Toron Karacaoğlu 20 Ağustos 1930 tarihinde Mudanya'da doğdu. Tiyatroya olan ilgisi nedeniyle 1947 yılında İstanbul'a gelen Karacaoğlu, sanat hayatına Beşiktaş ve Büyükdere Halkevi'nde başladı. Üç yıl süreyle İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim aldı. Şehir Tiyatroları sınavını kazanınca, bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. 150 kadar oyunda rol aldı. 1980'de emekliliğinin ardından Berlin'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği yaptı.
1985 yılında Türkiye'ye dönerek, Tiyatrokare, Tiyatro Kedi gibi özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. 1989 yılında yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı, 1995'te yaş haddinden emekli oldu. Toron Karacaoğlu ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Sanatçı, Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi başta olmak üzere birçok filminde Cüneyt Arkın'ı seslendirmiştir. Toron Karacaoğlu 2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası'nın İşgüzar oyununda proje danışmanlığı yapmaktadır. Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal tarafından 2014 yılında kurulan Erbulak Evi'nde oyunculuk alanında eğitmenlik yapmaktadır.
Ödülleri
Rol aldığı bazı oyunlar
İstanbul Hatırası : Tarık Şerbetçioğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
Düşüş : Nahit Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
Kiralık Konak : Yakup Kadri Karaosmanoğlu\Tarık Günersel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Leyla ile Mecnun : İskender Pala - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005
Bizans Düştü : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Kendi Gök Kubbemiz : Sönmez Atasoy - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000
Zeki Müren Müzikali : Ergun Hiçyılmaz - Tiyatrokare - 1997
Müfettiş (oyun) : Nikolay Vasilyeviç Gogol - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991
Günden Geceye : Eugene O'Neill - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988
Yarısı (oyun) : Bekir Büyükarkın - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1967
Ferhat İle Şirin : Nâzım Hikmet - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Aşk Mektupları : A.R. Gurney - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Benim Üç Meleğim : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Buzdolabı : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Sis : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Köy Düğünü : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Yedi Hamlet : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Filmografisi
A.R.O.G -2009 (seslendirme)
Beyaz Melek - 2007
Bir Dilim Aşk - 2004
Yeter Anne 2002
Afife Jale - 1987
Habis Ruhlar - 1968
Malkoçoğlu - 1966
Seslendirme Çalışmaları
Toron Karacaoğlu'nun Cüneyt Arkın'ı seslendirdiği filmlerden bazıları :
Babanın Oğlu(1975)
Yalnız Adam(1974)
Vurgun(1973)
Hayatımızın En Güzel Yılları(1972)
Canikom(1979)
Vahşi Gelin(1978)
Cemil 1975
Karateciler İstanbul'da 1974
Sert Adam 1986
Vazife Uğruna 1986
Asılacak Adam 1987
Kanca 1986
Kanunsuz Kahraman 1967
Küçük Kovboy 1973
Malkoçoğlu Krallara Karşı 1967
Malkoçoğlu Kara Korsan 1968
Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor 1969
Malkoçoğlu Cem Sultan 1969
Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri 1971
Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi 1972
Kara Murat Ölüm Emri 1974
Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı 1975
Kara Murat Denizler Hakimi 1977
Kara Murat Devler Savaşıyor 1978
Battal Gazi'nin Oğlu 1974
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