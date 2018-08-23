HABER

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

Ünlü yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, 87 yaşında hayatını kaybetti. Toron Karacaoğlu'nun tatilini geçirdiği Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde yaşamını yitirdi. Peki Toron Karacaoğlu kimdir? İşte Toron Karacaoğlu'nun hayatına dair detaylar, başarıları...

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti. 87 yaşında olan ünlü yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan Toron Karacaoğlu, tatiilini yaptığı Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ünlü sanatçı, özellikle Cüneyt Arkın seslendirmeleri ile tanınıyordu. Peki Toron Karacaoğlu kimdir? Sanatçının yaşamına dair notlar, başarılar, rol aldığı yapımlar ve seslendirme yaptığı filmler haberimizde.

TORON KARACAOĞLU KİMDİR?

Toron Karacaoğlu 20 Ağustos 1930 tarihinde Mudanya'da doğdu. Tiyatroya olan ilgisi nedeniyle 1947 yılında İstanbul'a gelen Karacaoğlu, sanat hayatına Beşiktaş ve Büyükdere Halkevi'nde başladı. Üç yıl süreyle İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim aldı. Şehir Tiyatroları sınavını kazanınca, bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. 150 kadar oyunda rol aldı. 1980'de emekliliğinin ardından Berlin'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği yaptı.

1985 yılında Türkiye'ye dönerek, Tiyatrokare, Tiyatro Kedi gibi özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. 1989 yılında yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı, 1995'te yaş haddinden emekli oldu. Toron Karacaoğlu ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Sanatçı, Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi başta olmak üzere birçok filminde Cüneyt Arkın'ı seslendirmiştir. Toron Karacaoğlu 2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası'nın İşgüzar oyununda proje danışmanlığı yapmaktadır. Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal tarafından 2014 yılında kurulan Erbulak Evi'nde oyunculuk alanında eğitmenlik yapmaktadır.

Ödülleri

  1. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Erkek Oyuncusu" - İstanbul Hatırası (oyn) - İstanbul Şehir Tiyatrosu
  2. Afife Tiyatro Ödülleri Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülü, 2010
    Sadri Alışık Onur Ödülü, 2005
    Avni Dilligil Ödülü,
    Selim Naşit Usta Erkek Oyuncu Ödülü,
    En İyi Yardımcı Oyuncu, İstanbul'un Gözleri Mahmur
    'Dünya Tiyatrolar Günü', Usta Erkek Oyuncu

Rol aldığı bazı oyunlar
İstanbul Hatırası : Tarık Şerbetçioğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
Düşüş : Nahit Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
Kiralık Konak : Yakup Kadri Karaosmanoğlu\Tarık Günersel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Leyla ile Mecnun : İskender Pala - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005
Bizans Düştü : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Kendi Gök Kubbemiz : Sönmez Atasoy - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000
Zeki Müren Müzikali : Ergun Hiçyılmaz - Tiyatrokare - 1997
Müfettiş (oyun) : Nikolay Vasilyeviç Gogol - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991
Günden Geceye : Eugene O'Neill - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988
Yarısı (oyun) : Bekir Büyükarkın - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1967
Ferhat İle Şirin : Nâzım Hikmet - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Aşk Mektupları : A.R. Gurney - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Benim Üç Meleğim : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Buzdolabı : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Sis : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Köy Düğünü : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Yedi Hamlet : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Filmografisi
A.R.O.G -2009 (seslendirme)
Beyaz Melek - 2007
Bir Dilim Aşk - 2004
Yeter Anne 2002
Afife Jale - 1987
Habis Ruhlar - 1968
Malkoçoğlu - 1966

Seslendirme Çalışmaları
Toron Karacaoğlu'nun Cüneyt Arkın'ı seslendirdiği filmlerden bazıları :
Babanın Oğlu(1975)
Yalnız Adam(1974)
Vurgun(1973)
Hayatımızın En Güzel Yılları(1972)
Canikom(1979)
Vahşi Gelin(1978)
Cemil 1975
Karateciler İstanbul'da 1974
Sert Adam 1986
Vazife Uğruna 1986
Asılacak Adam 1987
Kanca 1986
Kanunsuz Kahraman 1967
Küçük Kovboy 1973
Malkoçoğlu Krallara Karşı 1967
Malkoçoğlu Kara Korsan 1968
Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor 1969
Malkoçoğlu Cem Sultan 1969
Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri 1971
Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi 1972
Kara Murat Ölüm Emri 1974
Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı 1975
Kara Murat Denizler Hakimi 1977
Kara Murat Devler Savaşıyor 1978
Battal Gazi'nin Oğlu 1974

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Topkapı Sarayı’nın müze alanı 5 katına çıkıyorTopkapı Sarayı’nın müze alanı 5 katına çıkıyor
Manisa'da Hint gölet balıkçıl kuşu bulunduManisa'da Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
toron karacaoğlu kimdir

En Çok Okunan Haberler

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

İlginizi Çekebilir

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.