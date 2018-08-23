Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti. 87 yaşında olan ünlü yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan Toron Karacaoğlu, tatiilini yaptığı Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ünlü sanatçı, özellikle Cüneyt Arkın seslendirmeleri ile tanınıyordu. Peki Toron Karacaoğlu kimdir? Sanatçının yaşamına dair notlar, başarılar, rol aldığı yapımlar ve seslendirme yaptığı filmler haberimizde.

TORON KARACAOĞLU KİMDİR?

Toron Karacaoğlu 20 Ağustos 1930 tarihinde Mudanya'da doğdu. Tiyatroya olan ilgisi nedeniyle 1947 yılında İstanbul'a gelen Karacaoğlu, sanat hayatına Beşiktaş ve Büyükdere Halkevi'nde başladı. Üç yıl süreyle İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim aldı. Şehir Tiyatroları sınavını kazanınca, bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. 150 kadar oyunda rol aldı. 1980'de emekliliğinin ardından Berlin'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği yaptı.

1985 yılında Türkiye'ye dönerek, Tiyatrokare, Tiyatro Kedi gibi özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. 1989 yılında yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı, 1995'te yaş haddinden emekli oldu. Toron Karacaoğlu ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Sanatçı, Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi başta olmak üzere birçok filminde Cüneyt Arkın'ı seslendirmiştir. Toron Karacaoğlu 2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası'nın İşgüzar oyununda proje danışmanlığı yapmaktadır. Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal tarafından 2014 yılında kurulan Erbulak Evi'nde oyunculuk alanında eğitmenlik yapmaktadır.