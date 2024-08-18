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  4. Torreira ile aşkı kısa sürmüştü! Devrim Özkan milli pilot Cem Bölükbaşı'yla görüntülendi

Torreira ile aşkı kısa sürmüştü! Devrim Özkan milli pilot Cem Bölükbaşı'yla görüntülendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 11:21
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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ile kısa süreli aşk yaşayan ünlü oyuncu Devrim Özkan yine özel hayatıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu bu defa F2 Yarış Pilotu Cem Bölükbaşı'yla görüntülendi. Ünlü isme 'hayırlı olsun' dendi ama Özkan aşk iddialarını yalanladı.

MYNET- Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Devrim Özkan son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ani ayrılık kararı uzun süre gündem olmuştu.

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O günden bu yana başka biriyle görülmeyen ünlü isim F2 serisinde de yarışan milli pilot Cem Bölükbaşı ile Asmalımescit'te bir gece mekanından çıkarken görüntülendi.

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Bir muhabirin kendisine "Hayırlı olsun diyelim." sözlerine "Neye hayırlı olsun diyelim?" diyerek yanıt veren Özkan'dan bir de "arkadaş arkadaş yemeğe çıktık" açıklaması geldi.

Kameralara adeta gülücükler saçan ikiliden Cem Bölükbaşı ise sessizliğini korumayı tercih etti. Ünlü isimlerin bu halleri kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'bu ilişki çok hızlı biter', 'neden sürekli sporcularla birlikte', 'hiç yakışmamışlar' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
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