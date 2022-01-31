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  4. Tost makinesi ve elektrikli ızgara temizliği gözünüzü korkutmasın! Bu küçük tüyolarla ızgara temizliği çok kolay

Tost makinesi ve elektrikli ızgara temizliği gözünüzü korkutmasın! Bu küçük tüyolarla ızgara temizliği çok kolay

28.01.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimler sabahları enfes tost kokularıyla uyanmayı istemez ki? Ya da akşam yemeklerinde et, tavuk, balık gibi lezzetli ızgaralar pişirip kalabalık sofralarda hep birlikte yemeyi? Bunlar gibi lezzetlere tost makineleri ve elektrikli ızgaralar sayesinde erişiyorsanız bu ev aletlerinin temizliğini de ihmal etmemelisiniz. Kolay temizlik tüyoları, detaylarıyla birlikte yazımızda. Sıkça kullanılan tost makineleri ve ızgaralarda biriken zorlu yağ lekelerini ve yemek kalıntılarını çıkarmak oldukça güç ola

Tost makinesi ve elektrikli ızgara temizliği gözünüzü korkutmasın! Bu küçük tüyolarla ızgara temizliği çok kolay

NEMLİ BİR BEZİ TOST MAKİNENİZDE BEKLETİN

İlk olarak yapmanız gereken, tost makinenizin plakalarında kalan kurumuş yağ ve lekeleri yumuşatmak için nemli temiz bir bez ya da birkaç kat nemli kağıt havluyu üst üste koyup tost makinenizin kapağını kapatıp bir süre bekletmeniz. Bu yöntemle nemli kalan plakalardaki kirler yumuşayacak ve kolayca çözünüp temizlenecek.

DOĞAL TEMİZLEYİCİLERİ KULLANIN

Yapabileceğiniz diğer bir uygulama ise sirke ile temizlemek. Sirke mutfaklarda sürekli olarak bulunan ve pek çok kullanım amacına sahip, aynı zamanda pratik bir temizleyici ürün. Sirkenin temizleyici özelliğinden tost makinenizi temizlerken de faydalanabilirsiniz. Makinenizin üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sirke dökün ve üzerini temiz bir bezle silin. Yine aynı şekilde elektrikli ızgaralarınızı da temiz bir beze ya da süngere sirke dökerek temizlemeniz mümkün. En son durulamasını ise yine temiz su ve temiz bir bez yardımı ile yapabilirsiniz.

ÇİZİLMEMELERİ İÇİN PLAKALARI BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMAYIN

Tost makinesinin plakalarını bulaşık makinesinde yıkamayın. Bu uygulama, uzun vadede teflon veya granit gibi ürünlerin çizilip deforme olmasına sebep olabilir. Biraz bulaşık deterjanını süngere dökün, plakaları çizmemesi adına yumuşak tarafıyla ovalayarak temizleyin. Temiz bir bez ve su ile durulamayı da es geçmeyin. Hem tost makinenizi hem elektrikli ızgaranızı temizlerken fişe takılı olmamasına ve ürünlerin sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz.


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