Tosun telef oldu, kokuyu alan ayı köye indiğine 'pişman' oldu: Ayı kaçtı ben kovaladım

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Güzyurdu köyünde, Kurban Bayramı’nda kesilmek için alınan bir tosun telef oldu. Köylüler telef olan tosunu kokmaması için köyün dışında bir bölgeye götürdü. Ölü hayvanın kokusunu alan yaban hayvanları da köye yakın bölgelere gelmeye başladı.

Yaz tatillerini geçirmek için Güzyurdu köyüne gelen Serhat Akman ise köyün yakınlarına kadar gelen ve telef olmuş tosunu yiyen ayıyı dron ile çekim yaparken fark etti. Köyün mahallelerine yakın bir noktaya inen, insanlara zarar verme ihtimali bulunan ayının görüntüsünü çeken Akman, hayvanın drondan korktuğunu fark ettikten sonra ayıyı dron ile kovalamaya başladı. Drondan kaçan ayının çetin mücadelesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

“AYI KAÇMAYA BAŞLADI, BEN DE KOVALADIM”

Dron ile çekim yaptığı sırada ayıyı fark ettiğini ve kaçan ayıyı kovaladığını söyleyen Serhat Akman, “Yaklaşık 1 hafta önce bir hayvanın telef olması sonucu, hayvan kokmasın diye köyün dışına çektiler. Ben de köyde dron ile çekim yaparken ayıya denk geldim. Daha sonra yanına yaklaştım, ayı kaçmaya başladı. Ben de ayıyı kovaladım” dedi.

(İHA)

