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  4. Toyota 2700 elektrikli aracı kaza riski nedeniyle geri çağırdı

Toyota 2700 elektrikli aracı kaza riski nedeniyle geri çağırdı

24.06.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon otomotiv şirketi, seri üretimdeki ilk tam elektrikli modeli olan 2700 adet bZ4X'i, tekerleklerin yerinden çıkmasına yol açabilecek bir sorun nedeniyle servislere geri çağırdı. Toyota bu modeli yaklaşık iki ay önce piyasa çıkarmıştı.

Toyota 2700 elektrikli aracı kaza riski nedeniyle geri çağırdı

Toyota'dan yapılan açıklamada geri çağırma kararının ABD, Avrupa, Kanada ve Japonya'yı kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, bu araçların sürüş halinde tekerleklerinin çıkmasının direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ve kazaya yol açabileceği vurgulanarak "Sorun giderilmeden kimse bu araçlara binmemeli" denildi.

Bu modellerin tamamının geri çağrılmadığı tahmin ediliyor. Toyota sözcüsü BBC'nin toplamda kaç adet bZX4 üretildiği sorusuna yanıt vermedi.

Toyota, sorun konusunda Perşembe günü Japonya'daki düzenleyici kurumları bilgilendirdiğini ve sorunun araştırıldığını duyurdu.

Toyota

Toyota, ilk aracını 14 yıl önce çıkaran Tesla gibi rakiplerine kıyasla elektrikli araç pazarına görece geç girdi.

Şirket, batarya performansı, bakım ve aracın ikinci el değeri gibi olası kaygılar nedeniyle bu araçları sadece kiralama yöntemiyle piyasaya sunmuştu.

Toyota koronavirüs pandemisinde başlayan çip sorunu ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle gelecek ay üreteceği araç sayısını 50 bin adet azaltarak 800 bine düşüreceğini açıklamıştı.

Şirket daha önce bu yıl için dünya genelinde 9,7 milyon araç üretmeyi planladığını duyurmuştu.

SUBARU DA 2600 ARACI GERİ ÇAĞIRDI

Bu arada başka bir Japon otomotiv şirketi Subaru da 2.600 elektrikli aracı geri aynı nedenlerle geri çağırdı.

Subaru, geri çağrılan Solterra modelini Toyota ile birlikte geliştirmişti. Solterra, Subaru'nun ilk tam elektrikli aracı.

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Toyota
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