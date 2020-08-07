Toz almak bu yöntemle çok daha kolay! Kekik, sirke ve zeytinyağı...

Ev temizliğinde kullanılan malzemelerin içerikleri, özellikle alerjik bir bünyeye sahip olan kişileri oldukça rahatsız edebiliyor. Bu maddelere uzun süre maruz kalmak, hiçbir sağlık problemi yaşamayanları bile olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu faktörler, her alanda olduğu gibi temizlikte de doğal içerikli ürünlerin önemini ortaya koyuyor. Ev yapımı toz alıcı sprey tariflerinin başrollerinde ise tabii ki sirke ve limon var! Siz de temizlik malzemenizi evde kendiniz hazırlamak istiyorsanız aşağıdaki tariflere göz atmalısınız.

EV YAPIMI TOZ ALICI SPREY TARİFİ

1. Sirkeli ve Limon Kekikli Doğal Toz Alıcı Sprey

Malzemeler: Taze limon kekiği, 1,5 su bardağı elma sirkesi, 1 çorba kaşığı zeytinyağı sabunu, 1 limon kabuğu, isteğe bağlı olarak saf portakal yağı, limon yağı ya da sandal ağacı yağı

Yapılışı: Cam bir kavanozun içine limon kekiğini, limon kabuklarını ve elma sirkesini koyun. Hazırladığınız karışımı kapağını sıkıca kapattığınız kavanozun içinde 2 hafta bekletin. Bu sürenin sonunda karışımı süzün ve içine birkaç damla doğal yağ ekleyin. Zeytinyağı sabununu da kattıktan sonra iyice karıştırın. Son olarak boş bir sprey şişesinin içine temizlikteki yeni dostunuzu aktarın ve doğal karışımınızın keyfini çıkarın!