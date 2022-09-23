Tozluyaka 13. bölüm fragmanı! Tozluyaka son bölümde neler yaşandı?

Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Çağla Şimşek gibi isimlerin yer aldığı Tozluyaka dizisi, seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fox Tv ekranlarının yeni sezona damgasını vuran dizilerinden biri olan Tozluyaka adlı gençlik dram dizisinin yeni bölüm fragmanları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte Tozluyaka yeni bölüm fragmanları ve son bölüm yaşananlar...

TOZLUYAKA 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Tozluyaka dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Tozluyaka 13. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 25 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek.

TOZLUYAKA 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mavi’nin gelişi Cemre’nin daha çok hata yapmasına ve sinirlenmesin sebep olur. Cemre kendisine oyun oynayanın ve Mavi’yi aralarına çağıranın arkadaşları olduğunu düşündüğü için hepsine karşı bir savaş açar. Eski dostları yeni düşmanlarıdır artık. Bu sırada Nesrin’in yeni oyunu ters teper. Artık yalanlar fazla sürmeyecektir. Berk’in ise hedefindeki kişi Ali’dir. Aralarındaki gerginlik bütün sırların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bugüne kadar saklanan sır gün yüzüne çıkmak için sıradadır.

