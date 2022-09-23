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Tozluyaka 13. bölüm fragmanı! Tozluyaka son bölümde neler yaşandı?

23.09.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tozluyaka dizisinin fragmanı ve son bölümde yaşananlar merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizisi her Pazar akşamı 20:00'de Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kısa sürede izleyicileri kendine hayran bırakan Tozluyaka'nın iki fragmanı da yayınlandı. İşte Tozluyaka 13. bölüm fragmanları ve son bölümün özeti...

Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Çağla Şimşek gibi isimlerin yer aldığı Tozluyaka dizisi, seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fox Tv ekranlarının yeni sezona damgasını vuran dizilerinden biri olan Tozluyaka adlı gençlik dram dizisinin yeni bölüm fragmanları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte Tozluyaka yeni bölüm fragmanları ve son bölüm yaşananlar...

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TOZLUYAKA 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Tozluyaka dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Tozluyaka 13. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 25 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek.

TOZLUYAKA 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

tozluyaka 13

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mavi’nin gelişi Cemre’nin daha çok hata yapmasına ve sinirlenmesin sebep olur. Cemre kendisine oyun oynayanın ve Mavi’yi aralarına çağıranın arkadaşları olduğunu düşündüğü için hepsine karşı bir savaş açar. Eski dostları yeni düşmanlarıdır artık. Bu sırada Nesrin’in yeni oyunu ters teper. Artık yalanlar fazla sürmeyecektir. Berk’in ise hedefindeki kişi Ali’dir. Aralarındaki gerginlik bütün sırların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bugüne kadar saklanan sır gün yüzüne çıkmak için sıradadır.

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FOX Dolunay Soysert Emre Kınay Çağla Şimşek Tozluyaka dizisi ele
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