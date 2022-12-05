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  4. Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Transparan detay...

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Transparan detay...

05.12.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarının iddialı yapımı Tozluyaka'da kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Çağla Şimşek, son paylaşımıyla beğeni topladı. Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncu, aksesuar olarak büyük taşlı küpeler tercih etti.

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Transparan detay...

Başrollerini Serra Pirinç, Kaan Miraç Sezen ve Dolunay Soysert gibi isimlerin paylaştığı Tozluyaka dizisi ile ekrana dönen Çağla Şimşek, üst kısmı tül olan elbisesiyle poz verdi.

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Cesur stiline yorum yağdı

Çağla Şimşek'in paylaşımına çok sayıda övgü dolu yorum yapıldı.

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Cesur stiline yorum yağdı

Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan Çağla Şimşek, setlerde büyüdü.

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Cesur stiline yorum yağdı

Elveda Derken, Hayat Devam Ediyor, Küçük Gelin ve Kayıp Prenses gibi yapımlarda rol aldı.

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Cesur stiline yorum yağdı

Elkızı dizisinde beklediği reytinglere ulaşamayan Çağla Şimşek, şimdilerde Tozluyaka dizisinde izleyiciyle buluşuyor.

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Cesur stiline yorum yağdı

Sosyal medyada aktif olan güzel oyuncunun 3 milyona yakın takipçisi mevcut.

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Cesur stiline yorum yağdı

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Cesur stiline yorum yağdı

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Cesur stiline yorum yağdı


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