Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Transparan detay...

Başrollerini Serra Pirinç, Kaan Miraç Sezen ve Dolunay Soysert gibi isimlerin paylaştığı Tozluyaka dizisi ile ekrana dönen Çağla Şimşek, üst kısmı tül olan elbisesiyle poz verdi.

Çağla Şimşek'in paylaşımına çok sayıda övgü dolu yorum yapıldı.

Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan Çağla Şimşek, setlerde büyüdü.

Elveda Derken, Hayat Devam Ediyor, Küçük Gelin ve Kayıp Prenses gibi yapımlarda rol aldı.

Elkızı dizisinde beklediği reytinglere ulaşamayan Çağla Şimşek, şimdilerde Tozluyaka dizisinde izleyiciyle buluşuyor.

Sosyal medyada aktif olan güzel oyuncunun 3 milyona yakın takipçisi mevcut.



