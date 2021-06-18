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Trabzon’da cinayet zanlısı, cezaevinde intihar etti

18.06.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Yeşiltepe mahallesinde önceki gün bir marketin otoparkında yaşanan olayda bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan genç şahıs cezaevinde intihar etti.

Trabzon’da cinayet zanlısı, cezaevinde intihar etti

25 yaşındaki Recep Alpak ile her ikisi de 20 yaşında olan Berhan Danışmaz ve U.A. isimli gençler arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma sonrasında Recep Alpak üzerindeki ekmek bıçağı ile U.A.’yı sol kalçasından, Berhan Danışmaz’ı ise sol kalp üst kısmından yaralamıştı. Olayda ağır yaralanan Berhan Danışmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. U.A. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı Recep Alpak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ

Cinayetin zanlısı Recep Alpak’ın (25) kaldığı cezaevinde bugün kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. Cezaevinden alınan Recep Alpak’ın cenazesi incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar cezaevi Trabzon
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