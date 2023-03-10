Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı!

Trabzon'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Beşirli Mahallesi mevkisinde, Trabzon'dan Giresun istikametine gitden ve sürücüleri öğrenilemeyen iki minibüs ile üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bariyer ile minibüsün arasında sıkışan otomobilin sürücüsü Ersin Süer olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, araçlarda bulunan H.B, H.B, Z.M.G. ve M.Ç, yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Süer'in cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden sağlandı. (AA)

