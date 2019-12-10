HABER

Trabzon Emniyet Müdürü Alper, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:51 | Son Güncelleme

Trabzon Emniyet Müdürü Alper, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı oylamadaki eserleri inceleyen Alper, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Alper, geleneksel hale gelen Anadolu Ajansının yılın fotoğrafları yarışmasında her biri birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirtti. Her biri övgüye layık fotoğraflar arasında tercih yaptığını aktaran Alper, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri Trabzon'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü nedeniyle Trabzon'da gerçekleşen yürüyüş fotosu, daha sonra iki evladımızın karda yürüyüşle okula gitme çilesini güzel görüntüleyen kareydi, diğeri de ay yıldızlı milli takımımızın efsanevi başarısından sonra Mehmetçiğimize vermiş olduğu selam fotoğrafı oldu. Anadolu Ajansının değerli çalışanlarını ayrı ayrı kutluyorum."

PARTNER 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu
Kayıp dağcıları aramak için 40 kişilik özel tim helikopterle bölgeye sevk edildiKayıp dağcıları aramak için 40 kişilik özel tim helikopterle bölgeye sevk edildi
Ortaokul öğrencisinden ’Çevre Dostu Su Projesi’Ortaokul öğrencisinden ’Çevre Dostu Su Projesi’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA'nın "yılın fotoğrafları" Trabzon Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Ünlü çakmak markası satıldı

Ünlü çakmak markası satıldı

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ davasında eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları davadan çekildi 

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evine getirildi

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Son dakika: Afrin'de iki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

İki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı

3 yıl önce bugün! Akıllar bu görüntüyle kazınmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.