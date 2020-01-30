Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "İnsan Sesi" ile "Sihirli Lamba" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Jean Cocteau'un yazdığı, Işık Noyan'ın çevirisini yaptığı, Duygu Urhan'ın hem yönetip hem de rol aldığı "İnsan Sesi" oyununun yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan üstleniyor.

Bir kadının terk edilmesinin ardından yaşananların ele alındığı oyun, bugün, yarın ve 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

- "Sihirli Lamba" oyunu

TDT, ayrıca "Sihirli Lamba" adlı oyunu da küçük izleyicilerin beğenisine sunacak.

Cengiz Özek'in yazıp yönettiği oyunda Ceyhun Gen, Gürkan Erarslan, Ogün Kılıç ve Muhammet Aymaz rol alıyor.

Dekorunu Hakan Dündar, kostümlerini Özge Akarsu, ışık tasarımını Nihat Bahar'ın yaptığı oyun, 4 ve 5 Şubat'ta 11.00 ile 13.30 saatlerinde aynı sahnede izlenebilecek.

