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Trafik kazalarına dikkati çekmek için eylem yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 16:50 | Son Güncelleme

Eskişehir-Alpu, Beylikova, Mihalıççık Karayolları İyileştirme Platformu üyeleri, Eskişehir-Alpu kara yolundaki kazalara dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı - Platform Sözcüsü Hüseyin Güven: - "Eskişehir-Alpu kara yolunda son 5 yılda 214 kaza meydana geldi"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir-Alpu, Beylikova, Mihalıççık Karayolları İyileştirme Platformu üyeleri, Eskişehir-Alpu kara yolundaki trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla eylem yaptı.

Platform Sözcüsü Hüseyin Güven, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Alpu kara yolunun 1. kilometresinde bir araya gelen grup adına yaptığı açıklamada, Alpu, Bozan, Osmaniye, Mihalıççık, Beylikova ve Yunusemre'yi Eskişehir'e bağlayan ve oldukça yoğun araç trafiğinin olduğu yolda neredeyse her ay ölümlü ve ağır hasarlı kazaların yaşandığını söyledi.

Kazalarda birçok insanın hayatını kaybettiğini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Yıllarca bizi sevdiklerimizden ayıran, yüzlerce çocuğu öksüz, yetim bırakan yoldur burası. Ölüm yoluna dönen bu yol üzerinde 2013-2017 yıllarında 214 kaza meydana gelmiştir. Alpu, Bozan, Osmaniye, Mihalıççık, Beylikova ve Yunusemre’yi Eskişehir'e bağlayan ve oldukça yoğun araç trafiğinin yaşandığı bu yolda neredeyse her ay ölümlü ve ağır hasarlı kazalar yaşanmaktadır.

Artık bu ölüm yolunda bir can kaybına dahi tahammülümüz kalmamıştır."

Basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

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