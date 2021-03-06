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  4. Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş memleketi Erzurum’da toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş memleketi Erzurum’da toprağa verildi

06.03.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serkan Kavuk (24) memleketi Erzurum’un Aşkale ilçesinde toprağa verildi.4 Mart Perşembe günü Ayvacık’ın Küçükkuyu beldesinde meydana gelen kazada, Balıkesir’in Edremit ilçesinden, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi yönüne giden Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’nda görevli Uzman Çavuş Serkan Kavuk’un kullandığı 17 AAJ 452 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonrada yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serkan Kavuk (24) memleketi Erzurum’un Aşkale ilçesinde toprağa verildi.
4 Mart Perşembe günü Ayvacık’ın Küçükkuyu beldesinde meydana gelen kazada, Balıkesir’in Edremit ilçesinden, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi yönüne giden Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’nda görevli Uzman Çavuş Serkan Kavuk’un kullandığı 17 AAJ 452 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonrada yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kaza başını çarpan Uzman Çavuş Kavuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Son kez baba evine getirildi
Erzurum’un Aşkale ilçesi Kıbrıs mahallesinde yaşayan Havva-Özer Kavuk çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Serkan Kavuk’un Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi önce baba ocağına getirildi. Baba evinin önünde edilen duanın ardından cenaze namazının kılınacağı Şafak Camiine götürüldü.
Cenaze törenine katılmak için Trabzon’dan Aşkale’ye gelen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin baba Özer Kavuk’a başsağlığı dileklerini iletti. Yarbay Sezgin’e sarılan baba Özer Kavuk, gözyaşlarını tutamadı.
Şafak Camiinde kılınan cenaze namazına Aşkale Kaymakam Murat Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, İlçe Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Gökhan Çamlıbel, Emniyet Müdürü Oğuzhan Aygün ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazından önce Serkan Kavuk’un kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazı sonrası helallik alınan Uzman Çavuş Serkan Kavuk’un cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi.

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