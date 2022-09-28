Trafik sigortası genel şartları nelerdir? Zorunlu trafik sigortası genel şartları kim tarafından belirlenir?

Oluşabilecek herhangi bir trafik kazasında aracın, üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılayan sigorta kapsamı oldukça geniştir. Trafik sigortası yaptıracakların trafik sigortası genel şartları hakkında bilgi edinmesi gerekir. Genel şartların içerisinde sigortanın sunduğu teminatlar ve teminat dışı hâller hem sigortalı hem de sigortacının yükümlülükleri ve aynı zamanda tazminatın ödenmesine dair hususlar yer alır.

Trafik sigortası genel şartları nelerdir?

Zorunlu trafik sigorta kapsamında bulunan poliçede, sigortası yapılan aracın trafiğe çıkması sırasında üçüncü şahısların ya da bir şeyin zarara uğramasına sebep olmuşsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu devreye girer. Bu kanuna göre sigortalıya düşen sorumluluk genel şartlar içinde bulunan tazminat talepleri kaza tarihi itibarıyla geçerli olur. Belirlenen sigorta limitleri dâhilinde zorunlu trafik sigortası bunu karşılamakla yükümlüdür. Karayolları Trafik Kanununun sorumluluk riski kapsamında sigortalıdan talep ettikleri tazminat talepleri ile sınırlı tutulmuştur.

Trafik sigortası genel şartları kim tarafından belirlenir?

Zorunlu trafik sigortası genel şartları, sigortanın poliçede başlama ve bitiş tarihleri olarak yazılan günlerde tam aksi kararı verilmedikçe Türkiye saati ile öğlen 12.00' da başlar. Öğlen 12.00'da sona erer. Sigorta sözleşmelerinin genel şartları ve sigorta sözleşmelerinin vade sonundan önce sona erdirilmesi usulu ve esasları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Trafik sigortası hangi hâllerde teminat dışında kalır?

Zorunlu trafik sigortası kapsamında bazı hâllerde teminat dışında kalabilir. Trafik sigortası genel şartları teminat dışı hâller şu şekilde sıralanabilir:

Araç işletilme hâlinde değilse o aracın sebep olacağı zararlar,

Manevi tazminat talebi,

Aracın ehliyetsiz bir şekilde ya da ehliyetine geçici olarak el konulmuş olan kişiler kullanırken hasara uğraması,

Aracın hareket hâlinde olmadığı durumlarda verdiği hasarlar,

Motorlu bisikletlerin kullanılmasından dolayı oluşmuş zararlar,

Araçta zarar görenlerin yanında bulunan bagaj gibi eşyaların dışında araçta taşınan eşyaların zararlarından dolayı işletene karşı ileri sürülen tazminat isteği,

Kazaya sebep olan sigortalı aracın sahibinin ailesi aynı aracın içerisinde olsa bile maddi ya da manevi tazminat talepleri

Yukarıda sıralanmış hâller ve talepler trafik sigortasında teminat dışı hâller içinde yer alır.



