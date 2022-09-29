Trafik sigortası basamakları nelerdir? Trafik sigortası poliçe basamakları ne anlama gelir?

Trafik sigortası basamakları üç ana başlık altında güvence sağlar. Bunlar "maddi hasar", "sağlık giderleri" ve "sakatlanma - ölüm" konularıdır. Zorunlu trafik sigortalarının en önemli poliçesi araç sahibin değil kusursuz ya da daha az kusurlu olan tarafın giderlerini karşılamaktır.

Trafik sigortası poliçe basamakları ne anlama gelir?

Trafik kurallarına gereken özen gösterildiği takdirde sürücüler için bir nevi ödül olan bu indirimler trafik sigortası basamakları olarak adlandırılır. Zorunlu trafik sigortasında toplamda 7 basamak vardır. İlk kez trafik sigortası yaptıran bir kişi 4. basamaktan başlar. 4. basamakta baz fiyat yani ortalama tutarda ödeme yapar. Bir yıl içerisinde kazaya karışıp karışmamasına göre ya basamak düşer ya da basamak yükselir. Basamak düştükçe daha fazla sigorta ödemesi yaparken basama yükseldikçe indirim oranı alır.

Trafik sigortası basamakları nelerdir?

Zorunlu trafik sigortası tarif kodlarında bulunan toplamda 7 adet basamak sayısı bulunur. İlk kez trafiğe çıkan bir araç 4. basamakta değerlendirilir. Eğer bu sürücü zorunlu trafik sigortası poliçe dönemi boyunca herhangi bir hasar tazminatı ödememişse o araç sahibi 5. basamağa yükselir. Hatalı bir şekilde kazaya karışan ve hasar ödenmesine sebep olan araç sahipleri için trafik sigorta basamağı ilk yılında 3'e düşürülür.

Trafik basamağı 3'e düşürülen poliçe primi araç sahibi için %50 oranında artar. 2. yılında yine hasar ödemesine sebep olan sürücünün basamağı 2'ye düşürülerek bu oran %100 olarak artar. Sürücünün 3. yılında da hasar ödemesine sebep olması 1. basamağa düşmesine ve prim tutarında %150 oranında artış uygulanmasına sebep olur. 5. basamağa yükselen araç sahibi %15 oranında bir indirim kazanır.

Araç sahibi ikinci yılında yine tazminat ödemediyse 6. basamağa yükselir. 6. basamağa yükselen sürücü %30 oranında hasarsızlık indirimi hakkı elde etmiş olur. Aynı şekilde araç sahibi üçüncü yılında da tazminat ödemesine sebep olmaması hâlinde 7. basamağa yükselir. 7. basamağa yükselen sürücü bu hasarsızlık sebebiyle %45 oranında indirim alır.

Trafik sigortasında uygulanan hasarsızlık indirimi oranları hesaplaması

Trafik sigortasında uygulanan hasarsızlık indirimi oranları, sürücülerin değerlendirildiği 7 basamağa göre hesaplanır. Trafiğe ilk kez çıkan sürücüler 4. basamaktan başlar ve poliçe süresince kaza yapmadan geçirilen bir yılda 5. basamağa yükselir. Sürücü poliçe yenilenirken %15 oranında hasarsızlık indirimi elde eder. Yine aynı şekilde 2. yılda da hasarsız geçirilirse 6. basamağa yükselir ve %30 indirim kazanır. 3. yılını da hasarsız geçiren araç 7. basamağa yükselerek %45 oranında indirim kazanır. Basamakların indirim tutarları şu şekildedir:

Basamak - %150

Basamak - %100

Basamak - %50

Basamak - Başlangıç (Baz fiyatlandırma yapılır.)

Basamak - %15

Basamak - %30

Basamak - %45





