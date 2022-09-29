HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Trafik sigortası hasar ödemesi kime yapılır? Kaza sonrası trafik sigortası nasıl ödeme yapar?

Trafik sigortası hasar ödemesi kime yapılır? Kaza sonrası trafik sigortası nasıl ödeme yapar?

29.09.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde zorunlu sigorta türlerinden biri olan trafik sigortası, trafik kazalarına karşı güvence sağlar. Trafikte güvenin sağlanması için oldukça önemli bir sigorta olan zorunlu trafik sigortasında kazalardan sonra karşı tarafta meydana gelen maddi zararlar karşılanır.

Trafik sigortası hasar ödemesi kime yapılır? Kaza sonrası trafik sigortası nasıl ödeme yapar?

Poliçesi kanunlar kapsamında hazırlanan trafik sigortasının teminatları ve hasar ödeme durumları bütün sigorta şirketleri için aynıdır. Zorunlu trafik sigortası, sigortalının aracında olan hasarı değil karşı tarafın hasarını karşılar. Kusur oranlarına göre ödeme yapan sigorta, mağdurun ödeme almasını sağlar.

Kaza sonrası trafik sigortası nasıl ödeme yapar?

Trafik sigortası hasar ödemesi, poliçenin yapıldığı sigorta şirketi tarafından yapılır. Sigorta şirketi öncelikle kazayı ve zararın boyutunu tespit eder. Tespitlere göre belirlenen miktar genel olarak ilk 8 iş günü içinde yapılır. Bu ödemelerin içinde hem hasar ödemeleri hem de tedavi giderleri bulunur. Hasar ile ilgili belgeler, sigorta şirketi veya eksper tarafından incelendikten sonra hasar bedeli belirlenir ve ödeme yapılır.

Trafik sigortası basamakları nelerdir? Trafik sigortası poliçe basamakları ne anlama gelir?Trafik sigortası basamakları nelerdir? Trafik sigortası poliçe basamakları ne anlama gelir?

Trafik sigortası hasar ödemesi nasıl yapılır?

Trafik sigortasında hasar ödemesi yaparken teminatlar 3 farklı grup olarak değerlendirilir. Bu 3 farklı grup şu şekildedir:

  • Maddi zararlar
  • Bedeni hasarlar
  • Vefat etme durumu.

Bu durumlara göre değişiklik gösteren ödeme işlemi evraklarda da değişiklik gösterir. Ödeme yapılabilmesi için bu üç durumdan birine göre evrak hazırlanır ve ödeme alınması için işlemler başlatılır.

Trafik sigortası hasar ödemesi kime yapılır?

Zorunlu trafik sigortası poliçesine göre kazaya sebep olmuş olan sürücü, karşı tarafın hasarını ödemekle sorumludur. Her araç sahibi tarafından zorunlu olarak yaptırılması gereken trafik sigortası, herhangi bir kaza olduğu zaman karşı tarafın maruz kalmış olduğu hasarı karşılar.

Hasar ödemeleri sigortalı araç sahibinin sigorta şirketi tarafından karşılanır. Kusur oranına göre yapılan ödeme, zarara uğrayan kişinin kusur oranı hesaplanarak yapılır. Böylece her iki taraf da kusuru oranında karşı tarafın ödemesini yapar. Bu ödemeler de tarafların sigorta şirketi ile karşılanır.

Trafik sigortası karşı tarafın hasarının ne kadarını öder? Trafik sigortası kapsamında tazminat ve hasarlar nasıl ödenir?Trafik sigortası karşı tarafın hasarının ne kadarını öder? Trafik sigortası kapsamında tazminat ve hasarlar nasıl ödenir?

Sigorta masraf ödeme tutarı nedir?

Sigorta masraf ödeme tutarı, oluşan herhangi bir kazadan sonra kazaya sebep olmuş olan aracın ve karşı tarafın kusur oranları hesaplandıktan sonra belirlenir. Belirlenen bu tutar sigorta masraf ödeme tutarıdır. Sigorta şirketleri tarafından karşılanan bu miktar hem bedensel zararlar için tedavi amaçlı hem de araçlarda oluşan hasarları karşılayan ödeme tutarıdır.

Trafik sigortası nedir? Zorunlu trafik sigortası ne işe yarar?Trafik sigortası nedir? Zorunlu trafik sigortası ne işe yarar?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altılı masadaki bir partiden açık destek! "Aday olursa..."Altılı masadaki bir partiden açık destek! "Aday olursa..."
Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattıPara karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Zorunlu trafik sigortası trafik sigortası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

İlginizi Çekebilir

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.