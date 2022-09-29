Trafik sigortası hasar ödemesi kime yapılır? Kaza sonrası trafik sigortası nasıl ödeme yapar?

Poliçesi kanunlar kapsamında hazırlanan trafik sigortasının teminatları ve hasar ödeme durumları bütün sigorta şirketleri için aynıdır. Zorunlu trafik sigortası, sigortalının aracında olan hasarı değil karşı tarafın hasarını karşılar. Kusur oranlarına göre ödeme yapan sigorta, mağdurun ödeme almasını sağlar.

Kaza sonrası trafik sigortası nasıl ödeme yapar?

Trafik sigortası hasar ödemesi, poliçenin yapıldığı sigorta şirketi tarafından yapılır. Sigorta şirketi öncelikle kazayı ve zararın boyutunu tespit eder. Tespitlere göre belirlenen miktar genel olarak ilk 8 iş günü içinde yapılır. Bu ödemelerin içinde hem hasar ödemeleri hem de tedavi giderleri bulunur. Hasar ile ilgili belgeler, sigorta şirketi veya eksper tarafından incelendikten sonra hasar bedeli belirlenir ve ödeme yapılır.

Trafik sigortası hasar ödemesi nasıl yapılır?

Trafik sigortasında hasar ödemesi yaparken teminatlar 3 farklı grup olarak değerlendirilir. Bu 3 farklı grup şu şekildedir:

Maddi zararlar

Bedeni hasarlar

Vefat etme durumu.

Bu durumlara göre değişiklik gösteren ödeme işlemi evraklarda da değişiklik gösterir. Ödeme yapılabilmesi için bu üç durumdan birine göre evrak hazırlanır ve ödeme alınması için işlemler başlatılır.

Trafik sigortası hasar ödemesi kime yapılır?

Zorunlu trafik sigortası poliçesine göre kazaya sebep olmuş olan sürücü, karşı tarafın hasarını ödemekle sorumludur. Her araç sahibi tarafından zorunlu olarak yaptırılması gereken trafik sigortası, herhangi bir kaza olduğu zaman karşı tarafın maruz kalmış olduğu hasarı karşılar.

Hasar ödemeleri sigortalı araç sahibinin sigorta şirketi tarafından karşılanır. Kusur oranına göre yapılan ödeme, zarara uğrayan kişinin kusur oranı hesaplanarak yapılır. Böylece her iki taraf da kusuru oranında karşı tarafın ödemesini yapar. Bu ödemeler de tarafların sigorta şirketi ile karşılanır.

Sigorta masraf ödeme tutarı nedir?

Sigorta masraf ödeme tutarı, oluşan herhangi bir kazadan sonra kazaya sebep olmuş olan aracın ve karşı tarafın kusur oranları hesaplandıktan sonra belirlenir. Belirlenen bu tutar sigorta masraf ödeme tutarıdır. Sigorta şirketleri tarafından karşılanan bu miktar hem bedensel zararlar için tedavi amaçlı hem de araçlarda oluşan hasarları karşılayan ödeme tutarıdır.



