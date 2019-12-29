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  4. Şişli'de trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti, gözaltına alındı

Şişli'de trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti, gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 16:35 | Son Güncelleme

Şişli'de trafo binasında mahsur kaldığını iddia eden kişi, itfaiye ve çilingir yardımıyla kurtarıldı. Bomonti Tüneli'nde açık bir kapıdan girdikten sonra yürüyerek geldiği trafo binasında 2 gün boyunca mahsur kaldığını öne süren kişi, çelişkili ifadeler üzerine gözaltına alındı.

Olay, Dolapdere Caddesi'ndeki cep telefonu operatörlerinin ortak kullandığı trafo binasında saat 13.00 sıralarında yaşandı. Trafo binasının yanındaki benzin istasyonu çalışanları, bir kişinin yardım çığlıklarını duyarak sesin geldiği tarafa yöneldiler. Yardım isteğinin trafo binasında mahsur kalan bir kişiden geldiğini fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, elektrikli makasla trafonun kapısını kesmeye çalışırken, mahsur kalan kişi de kapının arkasındaki molozları temizleyerek içeriden yardım etti. Bu sırada yoldan geçen bir kişi kendisinin çilingir olduğunu söyleyerek, kapıya zarar vermeden açabileceğini söyledi. Çilingir, polis gözetiminde kapıyı açarak mahsur kalan kişinin dışarı çıkmasını sağladı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ, GÖZALTINA ALINDI

Üzerinde kimlik belgesi çıkmayan kişi, polise, adının Rezan Çiçek olduğunu, 2 gün önce Bomonti Tüneli'nde açık bir kapıdan girdikten sonra yürüyerek trafo binasına geldiğini, çıkış kapısını kilitli görünce geri dönmek istediğini, tünele dönüş kapısının da kilitli olması nedeniyle içeride mahsur kaldığını iddia etti.

2 gün boyunca dışarıdakilere sesini duyurmaya çalıştığını öne süren kişi, çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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Şişli trafo mahsur gözaltı

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