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Traktör ve balya makinesi arasına sıkıştı! Feci ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2020 16:42 | Son Güncelleme

Erzurum’un İspir ilçesinde traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan, traktör ve balya makinesinin arasına sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.

Traktör ve balya makinesi arasına sıkıştı! Feci ölüm

Alınan bilgilere göre, İspir ilçesine bağlı Madenköprü mahallesinde ikamet eden Mustafa Yıldırım, sabah saatlerinde traktörle tarlasına gitti. Traktör ile ot balyalarını hazırlayan Yıldırım, bulunduğu yerin dik olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini
kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yamaç aşağı taklalar atan Yıldırım, traktör ve balya makinesinin arasına sıkıştı. Durumu gören köylüler Yıldırım’ın yardımına koşarak sıkıştığı yerden çıkardılar. Ancak, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen Mustafa Yıldırım’ı kurtaramadı.

Mustafa Yıldırım'ın cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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