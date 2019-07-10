TRAMVAY ARIZA YAPTI SEFERLER AKSADI (2)

-Tramvaydaki arıza ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından giderildi. Seferler normale döndü.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, arıza nedeniyle Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler bir süre yapılamadı. Yolcular, tramvaydan inerek, yürürken, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından arıza giderildi.

Kabataş-Bağcılar, tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksama yaşandı. Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler yapılamazken, tramvay seferleri Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında devam etti. Sefer yapılamayan Topkapı-Yusufpaşa istasyonları arasında İETT otobüsleri ücretsiz sefer yaptı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından arıza giderildi. Seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Tramvay hattında yürüyenler

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

