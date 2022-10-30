Transparan bluzlarını giyip dünyaca ünlü o müzeyi ziyaret ettiler! Yetişkin içerik üreticileri kaos yarattı

İtalyan sanatseverler, ünlü bir tablonun önünde transparan bluzları ile boy gösteren iki OnlyFans modelinin İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan Floransa'nın Tarihi Merkezi'ndeki Uffizi Galerisi'nde çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine çileden çıktı. Boticelli'nin 'Venüs'ün Doğuşu' isimli ünlü tablosunun önünde poz veren popüler ikilinin bu müstehcen fotoğraf çekimi tartışma konusu oldu.

KALDIRILMASINI İSTEDİ

Botticelli'nin bir başka tablosunun önünde ve sanat galerisinin koridorlarında çekilmiş birkaç poz daha paylaşan ikili binlerce beğeni topladı ancak görüntüleri herkes tarafından sempatiyle karşılanmadı. Floransa belediye meclisinde yer alan İtalya'nın Kardeşleri (FDI) siyasi partisinden politikacısı Alessandro Draghi, rahatsız edici görüntülerin derhal kaldırılmasını talep eden bir açıklama yayınladı.

KURALLARA DİKKAT ÇEKTİ

Draghi açıklamasında "Botticelli'nin Venüs'ü bu ikili tarafından asla uygunsuz bir gösteri için kullanılmamalıydı. Görevlilerin bunu fark etmemesine şaşırdım. Ayrıca konunun neden Yönetmen Eike Schmidt'in dikkatine sunulmadığını da merak ediyorum." diye yazdı. Ayrıca müzenin, ticari amaçlarla iç mekan fotoğraflarının çekilmesini yasaklayan kuralları olduğunu ve bu tür fotoğraf çekimleri için yönetimden önceden izin alınması gerektiğini belirtti.

AÇIKLAMA YAYINLADI

Uffizi Galerisi, politikacının eleştirilerine, görüntülerin kaldırılmasını talep ettiklerini söyleyerek yanıt verdi. Bir yetkili, "Bu sabah Uffizi'de çekilen görüntüler hemen bildirildi. Müze tarafından çekim için herhangi bir izinleri bulunmadığından gerekli protokol etkinleştirildi ve Instagram ile çalışmalara başlandı. Belli ki iki genç kadın ceketleri kapalı halde müzeye girdiler ve içerideyken çıkardılar. Bu sebeple görevliler ne yaptıklarını göremedi. Görülselerdi, müzeden çıkmaları için kendilerine eşlik edilirdi." diye açıkladı.

BEĞENİ TOPLUYOR

İkilinin müzenin içinde çekilen görüntüleri sosyal medya hesaplarında mevcut değil. Ancak müzenin dışında çektikleri müstehcen pozları hala sosyal medya hesaplarında beğeni toplamaya devam ediyor.