KADIN

''Travmatik deneyimler yaşadım'' deyip, evde doğum yaptı! Bir de YouTube'dan canlı yayınladı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 25.03.2019 14:40 | Son Güncelleme

ABD eyaleti Missouri'de yaşayan Kara Baker, ilk doğumunda yaşadığı travmatik olaylar nedeniyle, 2 çocuğunu da hiçbir yardım olmadan evde kendi başına doğurdu. Küvet içinde doğum yapan Kara, son çocuğunun doğum anlarını YouTube kanalında yayınladı.

''Travmatik deneyimler yaşadım'' deyip, evde doğum yaptı! Bir de YouTube'dan canlı yayınladı

Tam zamanlı bakıcılık işiyle uğraşan Kara Baker, ilk doğum tecrübesinden çok korktuğunu, bu nedenle diğer çocuklarını evde doğurduğunu söylüyor.

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Yalnızca banyoyu kullanarak hastanenin 40 bin dolarlık tıbbi faturalarından kurtulduğunu iddia eden kadın, son çocuğunun doğumunu YouTube kanalında yüzlerce kişiyle paylaştı.

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'İLK DOĞUMUM KORKUNÇ BİR DENEYİMDİ'

Doğum anındaki sakinliği ile dikkat çeken kadın, ilk çocuğunun doğumun hakkında şöyle konuşuyor: ''İlk çocuğum bir hastanede doğdu ve doğumu berbat bir deneyim oldu. Doktor yoktu ve bebeğin doğumu hemşireler sayesinde oldu. Bebeğin kordonu gecikmeli olarak kesildi, emzirmede oldukça geciktik. Tüm bunların üstüne bir de inanılmaz doğum masrafları ödedik.

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Tüm bunlar üzerine kendimi diğer çocuklarımın doğumu için eğitmeye karar verdim. YouTube'da diğer kadınların evde doğum hikayelerini izledim. Korkularımı yendim. Ve son çocuğumun doğumunu, ister evde doğum yapsınlar ister hastanede kadınlara güç vermesi adına YouTube'da yayınladım.''

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İnsanların doğum algısını değiştirmek istiyorum diyen kadın, doğumun tıbbi bir olay olmadığını iddia ederek, ''insanlar binlerce yıldır evde doğum yaptı. Sadece vücudunuzu dinleyin. Bu gerçek bir hediye'' diyor.

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Kara, doğum için hazırlanırken anne vücudunu organik gıdalarla beslemeyi, toksinlerden uzak durmayı ve mümkün olduğunca stressiz kalmayı seçmiş.

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evde doğum Kara Baker

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