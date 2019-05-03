Travmatik mi, komik mi? Bebeklerin röntgen çekilme anı olay oldu

Pigg-O-Stat adı verilen bu aletle 12 aylık bebeklere ve üç yaş arasındaki çocuklara röntgen filmi çekiliyor.

Böyle olmasının nedeni ise onları radyasyondan uzak tutmak. Ürünün Web sitesindeki açıklamada şöyle yazıyor: ''Oldukça hareketli olan bebek ve çocukları bu alet sayesinde birkaç dakika sabit tutabiliyor aynı zamanda radyasyona maruz kalmalarını önleyebiliyoruz.''

Sosyal medyada birkaç gündür gündem konusu olan bu bebek görüntülerine ise gelen yorumlar şöyle: 'Aman Allah'ım bir blender içinde olduklarını düşündüm.' 'Çocuklara bu şekilde röntgen çekildiğini bilmiyordum sanırım gülmeyi durduramıyorum. Bundan nefret ediyor gibiler.'

Çocukların hepsinin de yüzlerinde benzer bir ifade var: Kafa karışıklığı, şok ve korku. Birçok kişi fotoğraflara güldüğünü söylerken çoğu ebeveyn bunun travmatik olduğunu düşünüyor.

Professor Finesser adındaki Twitter kullanıcısının paylaştığı tweet 462 binden fazla beğeni, 143 binden fazla retweet aldı.



