Tren istasyonunda ortalık bir anda karıştı! Kavga eden iki adamı topuklu ayakkabıyla müdahale ederek ayırdı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Essex bölgesinin Leigh-on-Sea civarında meydana gelen olayda tren istasyonunda kavga eden iki adamı trende bulunan bir kadın yolcu durdurdu. Essex Live'ın haberine göre kadın adamlara topuklu ayakkabısıyla saldırdı.

İngiliz Ulaştırma Polisi sözcü olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "İki erkek yolcu arasında tartışma yaşandı. Trende bulunan bir kadın topuklu ayakkabılarını çıkardı ve iki adamın kafasına vurmaya başladı. Erkek yolculardan biri aldığı darbelerin sonrasında hastaneye kaldırıldı" ifadelerine yer verildi.