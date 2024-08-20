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    4. Tren istasyonunda ortalık bir anda karıştı! Kavga eden iki adamı topuklu ayakkabıyla müdahale ederek ayırdı

    Tren istasyonunda ortalık bir anda karıştı! Kavga eden iki adamı topuklu ayakkabıyla müdahale ederek ayırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.08.2024 14:37
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    İngiltere'nin Essex bölgesindeki bir tren istasyonunda iki adam arasında başlayan kavgayı trende bulunan bir kadın yolcu topuklu ayakkabısını kullanarak ayırdı. Kafalarına topuklu ayakkabıyla vurarak duruma müdahale eden kadın adamların yaralanmasına neden oldu. Polis güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak her yerde saldırganı aradıklarını belirtti.

    Tren istasyonunda ortalık bir anda karıştı! Kavga eden iki adamı topuklu ayakkabıyla müdahale ederek ayırdı

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Essex bölgesinin Leigh-on-Sea civarında meydana gelen olayda tren istasyonunda kavga eden iki adamı trende bulunan bir kadın yolcu durdurdu. Essex Live'ın haberine göre kadın adamlara topuklu ayakkabısıyla saldırdı.

    İngiliz Ulaştırma Polisi sözcü olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "İki erkek yolcu arasında tartışma yaşandı. Trende bulunan bir kadın topuklu ayakkabılarını çıkardı ve iki adamın kafasına vurmaya başladı. Erkek yolculardan biri aldığı darbelerin sonrasında hastaneye kaldırıldı" ifadelerine yer verildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere topuklu ayakkabı
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