KADIN

Trençkot nasıl giyilir?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
MODA HABERLERİ  | 19.02.2018 09:31 | Son Güncelleme

Seksi, hoş, zarif... Trençkotlar giyilen yere bağlı olarak ya da sadece giyen kişiye göre çok farklı görülebilir. Şık ve havalı görünmenin garantisi olan trençkot, 100 yılı aşan tarihiyle modanın en güçlü parçalarından biri ve uzun zamandır ünlülerin favorisi.

Trençkot nasıl giyilir?

1912 yılından bu yana gardıropun vazgeçilmez kıyafeti olan trençkotlar o gün bugündür gündemde. Havasını hiç kaybetmedi. İlk kez 1912'de Sir Thomas Burberry tarafından askerler için tasarlanmış bu klasik ceketler İngiltere'de kısa zaman içinde yayılarak hem erkekler hem de kadınlar için en çok tercih edilen kıyafet haline geldi.

Kate Moss, trençkotunu her zaman seksi kullanmaktan yanayken, Alexa Chung daha sevimli ve rahat görünüyor.

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Priyanka Chopra trençkot şeklindeki uzun kuyruklu Ralph Lauren elbisesi ile geçen yıl düzenlenen Met Gala'ya damga vurmuştu. Ancak bu havayı elde etmek için bir tasarım trençkota sahip olmanız gerekmez. Normal bir trençkot da işinizi görebilir.

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Soğukta

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Trençkotlar genellikle bahara uygun bir kıyafet gibi görünebilir. Ancak soğuk havalarda da giyilebilir. Balıkçı yaka kazak, diz hizasında bir çizme muhteşem görünmenizi sağlayacaktır.

İşte

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Şık bir bluz ve stilettolarla trençkotonuzu tamamlayabilirsiniz.

Haftasonunda

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Sportif bir görünüme doğal bir duruş kazandıran trençkotlar, şık bir kombinin ise tamamlayıcı unsuru artık. Trençkotunuzu bir kot bir tişört ve spor ayakkabıyla bu şekilde tamamlayabilirsiniz.

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