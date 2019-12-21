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Trump 4 Şubat'ta "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 00:07 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, azil süreci sebebiyle gerginlik yaşadığı Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin davetini kabul etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Kongre'deki yıllık "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasını yapacağını açıkladı.

Trump'ın, azil süreci sebebiyle gerginlik yaşadığı Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin "Birliğin Durumu" konuşmasını yapmak üzere gönderdiği daveti kabul ettiği bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Pelosi'nin gönderdiği davet mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu babalarımız, birbirini kontrol etmesi için güçler ayrılığı sistemine dayanan bir anayasa hazırladı. Anayasa, başkana bu dengeyi sağlamak için zaman zaman Kongre'ye birliğin durumu hakkında bilgi vermesi çağrısında bulunmaktadır. Sizi 4 Şubat 2020 salı günü ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Birliğin Durumu' konuşmanızı yapmaya davet ediyorum."

Güçler ayrılığına atıfta bulunulan söz konusu mektubun, Trump hakkında "görevini kötüye kullanma" ve "Kongrenin işleyişini engelleme" başlıklarından oluşan azil maddelerinin çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD anayasası, başkanların her yıl Kongre"de "Birliğin Durumu" konuşması yaparak, gerçekleştirdikleri ve gelecekte yapmayı planladıkları icraatlar hakkında Kongre'ye ve halka bilgi vermesini gerektiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Birliğin Durumu konuşması Donald Trump

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