HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump, başmüfettişin işine son verdi

Trump, başmüfettişin işine son verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2020 07:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ve kendisine azil soruşturması açılmasına yol açan telefon görüşmesine ilişkin muhbir raporuyla ilgilenen Başmüfettiş Michael Atkinson'ın işine son verdi.

Trump, başmüfettişin işine son verdi

Trump, Senato İstihbarat Komitesine gönderdiği mektupta, İstihbarat Toplumu Başmüfettişi Atkinson'ın işine son verildiğini bildirdi.

Mektupta, başmüfettiş olarak atadığı kişilere duyduğu güvenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Artık Atkinson'a güvenmem gibi bir durum söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

Atkinson'ın görevinden 1 ay içinde ayrılacağını belirten Trump, yerine aday göstereceği ismi yakın zamanda belirleyeceğini kaydetti.

MUHBİR MEKTUBU TRUMP'IN AZİL SÜRECİNİ BAŞLATMIŞTI

Adı açıklanmayan bir "muhbir" tarafından yazılan raporda, Trump'ın, Demokrat rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik Ukrayna'da soruşturma yapılması için, temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Zelenskiy'e baskı yaptığı belirtilmişti.

Başmüfettiş Atkinson, bu rapor hakkında Kongreyi bilgilendiren ilk isim olmuştu. Temsilclier Meclisi, eylül ayında Trump hakkında azil soruşturması açmıştı.

Yaklaşık 5 aylık süreçte Temsilciler Meclisinde aralık ayında iki azil maddesiyle suçlanan Trump, 5 Şubat günü Senatoda yapılan oylama sonucunda her iki suçlamadan da aklanmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Mezarlıklarda yer kalmadı! Cenazeleri evlerin önüne bırakıyorlarMezarlıklarda yer kalmadı! Cenazeleri evlerin önüne bırakıyorlar
Taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyorTaksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor
Anahtar Kelimeler:
Trump azil soruşturması

En Çok Okunan Haberler

20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Bakan Soylu açıkladı

20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Bakan Soylu açıkladı

'Koronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı

'Koronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

İtiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

İtiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

Yasaklar nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Yasaklar nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Bakan Koca açıkladı! Can kaybı 425'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı! Can kaybı 425'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Çin'den ithal edilen maskeleri toplatıyorlar

Çin'den ithal edilen maskeleri toplatıyorlar

Diğer Haberler
Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

'Bu kararı eyalet valilerine bırakıyorum'

Ekvador’da mezarlıklarda yer kalmadı, polis cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başladı

Mezarlıklarda yer kalmadı! Cenazeleri evlerin önüne bırakıyorlar

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan koronavirüs açıklaması

Salgını küçümsemeye devam ediyor!

Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi

Trump ile aynı ortamda olmak için Kovid-19 testi şart!

Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 507’ye yükseldi

Fransa'da can kaybı 6 bin 507’ye yükseldi

Yunanistan'da karantina altına alınan gemideki 65 Türk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı

Karantinadaki gemideki 65 Türk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.