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Trump grubu, İslamofobik grubun etkinliğini tepkiler üzerine iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 04:19 | Son Güncelleme

Trump grubu altındaki yaklaşık 500 şirketi bünyesinde toplayan "Trump Organization", kuruluşa ait bir mekanda Müslüman karşıtı bir grubun düzenleyeceği bağış etkinliğini, Müslüman toplumdan gelen tepkiler üzerine iptal etti

WASHINGTON (AA) - Trump grubu altındaki yaklaşık 500 şirketi bünyesinde toplayan "Trump Organization", kuruluşa ait bir mekanda Müslüman karşıtı bir grubun düzenleyeceği bağış etkinliğini, Müslüman toplumdan gelen tepkiler üzerine iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimindeki Trump Organization sözcüsü Amanda Miller, yaptığı açıklamada, 1 milyondan fazla üyesi bulunan Müslüman karşıtı "ACT for America (Amerika için hareket et)" isimli grubun bağış toplama etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

Söz konusu etkinliğin, 7 Kasım'da Florida eyaletinde Trump Organization'a bağlı Mar-a-Lago adlı mekanda yapılacağı duyurulmuştu.

Duyurunun ardından ABD'deki en etkili Müslüman kuruluşlardan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki göstermişti.

CAIR Ulusal İletişim Direktörü İbrahim Hooper, "İslamofobik bir nefret grubunun, ABD Başkanı'nın sahip olduğu mekanlardan birinde para toplaması tamamıyla uygunsuz." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump CAIR İslamofobik

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