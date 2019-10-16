Trump herkesi Beyaz Saray'a topluyor! Kritik gün Perşembe

Graham gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin tasarıyı Perşembe günü sunacağım. Ve yönetimin Başkanlık Kararnamesi ile Türkiye'ye karşı attığı adımları memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Görüşme Trump'ın ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekme ve Türkiye'nin Suriye'de İslam Devleti ile mücadelede ABD'nin müttefiki grubun kontrolünde alana yönelik başlattığı sınır ötesi harekatı izliyor.

Kongre çalışanları ve ABD yönetiminden bir yetkiliden alınan bilgiye göre davetliler arasında Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partilerin Başkanı Nancy Pelosi ve Senato ve Temsilciler Meclisi'nin dışişleri ile silahlı hizmetler komisyonları başkanları ve mensupları yer alıyor.

Graham'ın Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile birlikte hazırladığı tasarıda Türkiye'ye bir dizi askeri ve finansal yaptırım öngörülüyor.

Bu yaptırımlar şöyle sıralanıyor:

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ABD'deki malvarlıklarına yaptırım uygulanması

-Türk ordusuna maddi, malzeme ve teknolojik destek satan ya da sağlayan veya uçak, uçak parçası, silah vb gibi malzemelerle ilgili bilerek işlem yapan yabancılara yaptırım uygulanması

-Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımı için ülke içinde geliştirilen petrol ve doğalgaz üretiminin devamına yönelik mal, hizmet, teknoloji veya bilgi sağlayan ya da bu üretimi destekleyen yabancı kişilere yaptırım uygulanması

-ABD'nin TSK'ya savunma malzemeleri, hizmeti ve teknolojisi ile mühimmat satışı ve teslimatının yasaklanması

-Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanması