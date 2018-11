Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

Raporun uyarıda bulunduğu iklim değişikliğinin feci etkilerini "Ben görmüyorum" diye reddeden Trump, kendisinin çok zeki olduğu için önüne konulan her şeye inanmadığını ifade etti.

The Washington Post gazetesine çok geniş kapsamlı bir mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump'a, geçen haftasonu kendi yönetimi tarafından yayımlanan iklim değişikliği raporuna neden şüpheyle yaklaştığına dair sorular da yöneltildi.

Diğer ülkelerin havasının suyunun 'inanılmaz derecede kirli' olduğu ve bunun eninde sonunda ABD'yi etkileyeceği değerlendirmesini yapan Trump, gelmiş geçmiş en büyük yangın felaketlerinden biri olan ve onlarca can alan Kaliforniya orman yangınlarının gerisindeki sebeplerden birinin iklim değişikliği olduğu tezini de reddetti.

Mülakat sırasında Merkez Bankası niteliği de bulunan Fed'in başına bizzat atadığı Jay Powell'la ilgili eleştirilerini sürdüren Trump, konuyu yine kendi 'üstün' özelliklerine getirdi.

'SİZİN BEYNİNİZE KARŞI BENİM SEZGİLERİM'

General Motors'un tam da kendisine oy veren bölgelerde bulunan 5 fabrikasını kapatma kararına öfkelenen ve bunun da sorumlusunun Fed olduğunu öne süren Trump, Fed Başkanı Powell'dan 'zerrece mutlu olmadığını' söyledi.

Fed'in yüksek faiz ve diğer politikalarının kendi politikalarına zarar verip fabrikaların kapanmasına ve borsada düşüşe yol açtığını savunan Trump, şöyle konuştu:

"Fed'den mutlu değilim. Hata yapıyorlar, çünkü benim içimde bir his var ve bu his bana bazen her kim olursa olsun onların beyinlerinin söyleyeceğinden çok daha fazlasını söyler."