Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

The Washington Post gazetesine çok geniş kapsamlı bir mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump'a, geçen haftasonu kendi yönetimi tarafından yayımlanan iklim değişikliği raporuna neden şüpheyle yaklaştığına dair sorular da yöneltildi.

Raporun uyarıda bulunduğu iklim değişikliğinin feci etkilerini "Ben görmüyorum" diye reddeden Trump, kendisinin çok zeki olduğu için önüne konulan her şeye inanmadığını ifade etti.

"Benim gibi pek çok insanla ilgili sorunlardan biri şu; bizim çok yüksek zeka düzeyine sahip olmamız ama illa bu düzeyde inananlar olmamamız" diye konuşan Trump, şöyle devam etti:

"Havamıza bakın, suyumuza bakın, şu sıra rekor düzeyde temiz."

'TABİİ Kİ TEMİZ OLSUN İSTİYORUM'

Trump'ın mülakatı öncesinde iki kritik rapor gelmişti. İlkin Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosfere salınan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı yoğunluğunun 2017'de rekor seviyeye çıktığını duyurdu. Ardından Birleşmiş Milletler (BM), küresel karbon salınımı seviyelerinin son 4 yılda ilk kez arttığını açıkladı.