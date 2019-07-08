HABER

Trump'ın kaderini belirleyecek anket! Çarpıcı sonuçlar açıklandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.07.2019 01:54 | Son Güncelleme

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının başkanlığı boyunca en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

Trump'ın kaderini belirleyecek anket! Çarpıcı sonuçlar açıklandı!

Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC News kanalının ortak anket çalışmasında, Trump'ın ABD kamuoyundaki destek oranına ilişkin anket sonuçları açıklandı.

Kayıtlı seçmenlerin yüzde 47'sinin Trump'ın yaptığı işleri onayladığı belirtilen raporda, bu seviyenin nisana göre yüzde 5 artış ile verilen en yüksek destek oranı olduğu bildirildi.

Öte yandan, seçmenlerin yüzde 65'inin Trump'ın başkanlığa yakışmadığını ifade ettiği, ABD Başkanının en fazla desteği ekonomi alanındaki adımları ile aldığı vurgulandı. Buna göre, seçmenlerin yüzde 51'inin Trump'ın ekonomi alanında yaptıklarını doğru bulduğu aktarıldı.

Ankete göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun göçmenlik, sağlık sistemi, kadın hakları, kürtaj, iklim değişikliği, dış politika ve silahların kontrolü gibi konularda Trump'a karşı çıkması da dikkati çekti.

Anketin 28 Haziran- 1 Temmuz arasında bin 8 yetişkin seçmenin katılımıyla yapıldığı ve hata payının yüzde 3,5 olduğu aktarıldı.

Bununla beraber, Trump'ın kendisine yönelik artan desteğe rağmen 2020 başkanlık yarışında zorlanacağının ve ikinci kez başkan olma durumun garanti olmadığının altı çizildi.

Şu an için Trump'ı yüzde 14 geriden takip eden eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'in, ilerleyen süreçte bu farkı kapatmasının mümkün olduğu kaydedildi. (AA)

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!
Kadınlar Dünya Kupası’nda Amerika ŞampiyonKadınlar Dünya Kupası’nda Amerika Şampiyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Başkanlık seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Turistler akın etti! Oteller doldu, adım atacak yer kalmadı

Turistler akın etti! Oteller doldu, adım atacak yer kalmadı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

Hasan Şaş'tan bomba açıklamalar! Falcao, Aboubakar, Nainggolan, Costa...

Hasan Şaş'tan bomba açıklamalar! Falcao, Aboubakar, Nainggolan, Costa...

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan'da seçimi kaybeden Çipras'tan açıklama

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Yunanistan'da seçimin galibi Miçotakis

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı

İran'dan uranyum açıklaması: Zenginleştirme limitini aşacağız

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

İngiliz Büyükelçinin Trump'la ilgili yazışmaları ortaya çıktı: Beceriksiz

Yazışmalar ortaya çıktı: Utanç içinde sona erebilir

Afganistan'da Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bombalı saldırı!

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.